默沙东与智飞生物合作十周年活动在上海举行

11月6日，默沙东与重庆智飞生物在第四届中国国际进口博览会上联合举办合作十周年庆祝活动。会上，默沙东中国总裁田安娜、智飞生物董事长蒋仁生及双方企业代表，共同探讨加强中外合作交流对于提高医疗可及性和改善大众健康的重要意义。

智飞生物董事长蒋仁生表示，智飞生物的发展离不开国家对公共卫生事业的重视、对国内高新技术产业的大力扶持，也得益于与默沙东的默契合作。“智飞生物追求‘社会效益第一、企业效益第二’，默沙东强调‘药物是为人类而生产，不是为追求利润而制造’。两家企业在共同使命的驱动下，积极响应中国和全球的健康需求，通过推动医药创新、提高服务质量，助力大众健康。”

默沙东中国总裁田安娜认为，疫苗是人类抵抗传染病侵害的重要措施之一，受新冠肺炎疫情影响，全球对疫苗和传染病防控的关注度大幅提升。默沙东致力于通过疫苗保护人类健康，曾推出包括埃博拉病毒疫苗、人乳头瘤病毒疫苗、基因重组乙肝疫苗等疫苗产品。同时，默沙东也在积极寻求各种途径和方法，提高全球的疫苗可及性，帮助更多人获益。“在全球公共卫生体系面临挑战的今天，创新与合作是保护人类健康、构筑公共卫生防线的两大主题。”田安娜表示，“与智飞生物的十年合作，是默沙东在中国践行健康承诺的印证。未来默沙东将继续秉承开放共赢的态度，与合作伙伴携手并进，将更多前沿的疫苗和药品带给中国大众。”