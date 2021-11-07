截至11月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况

11月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例74例。其中境外输入病例24例（云南9例，上海3例，广东3例，辽宁2例，陕西2例，北京1例，福建1例，山东1例，河南1例，广西1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁1例，福建1例，广东1例）；本土病例50例（河北21例，其中辛集市18例，石家庄市3例；辽宁9例，均在大连市；黑龙江6例，均在黑河市；四川4例，均在成都市；河南3例，其中郑州市2例、周口市1例；云南3例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃2例，均在兰州市；江西1例，在上饶市；宁夏1例，在银川市），含3例由无症状感染者转为确诊病例（四川2例，河南1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例2例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例46例，解除医学观察的密切接触者1362人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例383例（其中重症病例3例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9736例，累计治愈出院病例9353例，无死亡病例。

截至11月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1169例（其中重症病例32例），累计治愈出院病例91929例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97734例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1277806人，尚在医学观察的密切接触者48133人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者35例，其中境外输入14例，本土21例（辽宁8例，均在大连市；江西4例，均在上饶市；河南3例，其中郑州市2例、周口市1例；河北2例，均在石家庄市；四川2例，均在成都市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例6例（境外输入3例）；当日解除医学观察20例（境外输入18例）；尚在医学观察的无症状感染者442例（境外输入337例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28882例。其中，香港特别行政区12367例（出院12036例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16438例（出院13742例，死亡847例）。