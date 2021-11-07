全国累计报告接种新冠疫苗超23亿剂次（国务院联防联控机制发布会）

本报北京11月6日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制6日召开新闻发布会。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，10月中旬以来，全球新增确诊病例数连续反弹，我国外防输入压力持续加大。当前，我国多地报告输入性本土疫情，涉及多个口岸，发现多条传播链条。截至11月5日24时，疫情波及20个省份，叠加冬春季季节因素，防控形势严峻复杂。

国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，病毒基因测序和流调溯源结果显示，本轮疫情由多个不关联的境外输入源头引起。

“今年以来，民航累计对输入风险较高的入境国际客运航班实施了212次熔断，熔断航班475班。”民航局飞行标准司司长韩光祖介绍，民航将进一步全面、系统强化机场等各方面的防控工作。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛说，在空港口岸，实行分区管理，严防不同等级风险人员混流交叉感染。在水运口岸，坚持非必要不登轮、不登陆、不搭靠，推行使用“移民边检登轮码”。在陆地口岸，会同有关部门严格落实人车分离、定线行驶、定点装卸、非接触式查验。

“截至目前，已完成加强免疫接种的人数为3797.3万人。”吴良有说，除了加强免疫的重点人群，各地可结合本地实际和疫情防控需要，扩大加强免疫的人群范围。

截至11月5日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗231162.6万剂次，完成全程接种的人数为107245.4万人。

《 人民日报 》（ 2021年11月07日 03 版）