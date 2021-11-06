雅培携百余款前沿科技亮相第四届进博会 近十款为“中国首秀”

11月5日，医疗健康公司雅培携百余款前沿医疗健康科技和创新成果亮相第四届中国国际进口博览会，在630平方米全新升级的展台上集中展示覆盖诊断、医疗器械、营养品和药品等核心业务领域的医疗健康智慧解决方案，全方位展现面向未来的可持续、智慧医疗新图景。

随着大众健康需求升级，前沿科技和医疗服务的融合正在加速，智慧医疗成为推动健康中国建设的关键力量。着眼于中国市场在医疗健康领域的高品质需求，作为此次医疗器械和医药保健展区最大的参展商之一，雅培带来100多款科技展品，其中近十款是“中国首秀”，充分展示公司在移动互联和智慧医疗领域的最新解决方案。

在糖尿病管理领域，雅培将带来突破性实现“不扎手指测血糖”的瞬感家族的最新数字化产品——瞬感通APP(LibreLinkUp App)。瞬感通可同时连接糖尿病患者、亲友及医疗专业人士，帮助他们远程实时了解糖尿病患者的血糖波动情况，有效介入患者的生活方式，以移动互联科技真正实现更个性化的糖尿病管理。

在血管与心脏疾病领域，雅培全方位展示覆盖心脏全生命周期、从诊断到治疗再到预后的整体解决方案。

在药品领域，雅培带来了涵盖心血管系统、消化系统和女性健康等治疗领域的高质量的、深受信赖的药品，应对中国市场的卫生健康挑战，在不断改进、创新的同时，积极通过提升药品可及性，帮助更多患者恢复健康。

在营养品领域，雅培还将展出其高质量的成熟药品以及覆盖生命各阶段的高品质营养品。作为全球医学营养的领导品牌，雅培还将展示多款领先的医学营养品，包括提供全面均衡营养的全安素、血糖偏高者适用的营养配方粉益力佳，以及多款疾病相关性产品，为肿瘤和肾病等特殊疾病人群提供营养支持。

本届进博会雅培中国的生产和供应链体系首次亮相，集结了包括于2020年获得“制造业的诺贝尔奖”——新乡奖的雅培营养品嘉兴工厂、快速诊断杭州和上海工厂和药品上海工厂等，展示雅培在中国开发、生产并经销国内外的创新产品，覆盖药品、营养品、诊断等多元化产品线。凭借生产、质量、供应链等多环节的高效协同与卓越运营，雅培不断提升产品和服务质量，更好地满足中国消费者的需求。