寒潮来袭 暖心举措跟上——各地确保群众温暖过冬

中央气象台5日继续发布寒潮黄色预警：受寒潮影响，11月5日14时至8日8时，我国自西北向东南将有大风降温天气过程，大部地区气温将先后下降8至10摄氏度。此前也有预测，今年冬季北方等地区气温较常年同期偏低，甚至可能出现极端天气。各地群众，特别是受灾群众和正在经历新冠肺炎疫情的群众温暖过冬有保障吗？记者在河南、四川、内蒙古等地进行了探访。

吃火锅、建新房，用“烟火气”抵御“寒气”

4日一大早，四川泸县福集镇赵岩村2组集装箱安置点的群众就忙碌起来，大家分工合作，洗菜、切菜、分装……现场的切菜声、水流声、谈笑声融合在一起，让安置点充满了烟火气。

村民何中英说：“最近天气有点冷，所以大家提议一起吃火锅。”经过一阵忙碌，大家一起分享这顿特别的“火锅大餐”。

为了让受灾群众早日搬进新家，福集镇正加快震后恢复重建工作，在赵岩村2组集装箱安置点旁规划了聚居点，并已经动工。“马上立冬了，我们家把厚被子、厚衣服都拿了出来，还打算在聚居点修一栋120平方米左右的房子。”何中英说。

河南郑州市巩义市在“7·20”特大暴雨灾害中损失惨重，上万户村民失去原有住所。

在巩义市新中镇老庙村，记者看到，房屋因灾严重受损的王聪灵一家已乔迁新居，105平方米的三室两厅有了浓浓的生活气息。

“搬进来有十来天了。7月房子因灾受损，8月初就开始选房，一家人又有了家！”王聪灵高兴地说。

全力保障供暖，疫情下传递“热量”

凌晨时分，内蒙古阿拉善盟额济纳旗达来呼布镇的37个居民小区都已进入“梦乡”，只有小区门口的执勤帐篷里还透出点点微光。在居延名郡小区外的执勤帐篷里，疫情防控人员早青说：“帐篷是棉帐篷，还有电暖气，半夜执勤也不觉得冷。”

近日，额济纳旗出现大幅降温天气，内蒙古自治区新冠肺炎防控工作指挥部调运棉帐篷、电暖气等采暖物资，并提供自热食品，努力保障一线防疫人员住进温暖房、吃上热乎饭。

额济纳旗代旗长布和说，疫情发生后，额济纳旗将冬季供暖作为疫情防控重要工作来抓，从煤炭调运储备、供热管道改造等多方面入手，加强了对医院、隔离宾馆、封闭小区等重要场所的供暖保障。

据了解，额济纳旗共设置了28处由宾馆酒店改造的隔离点，但有些宾馆酒店不具备供暖条件。额济纳旗对这些宾馆酒店进行供热管道接入、设施安装等改造工作。目前，有10家宾馆酒店新接入供热管网，新增供热面积8.1万平方米。

截至11月4日，黑龙江省黑河市爱辉区累计报告200多例本土新冠肺炎确诊病例。本轮疫情正处在采暖期，群众居家时间长，供暖保障尤为重要。

黑河市热电有限责任公司里正在工作的职工。新华社记者王松 摄

“为应对可能出现的突发情况，公司有350名职工吃住在厂区，还组织了40个党员突击队。”黑河市热电有限责任公司运行分公司经理张德秋说，现在煤场储煤充足，设备完好率100%，可以完全保证居民取暖需要。

教室暖了，读书声更加嘹亮

5日清早，在山西稷山县清河中心校吴璧小学，教室里的空调徐徐送着暖风，阵阵读书声回响在校园里，显得比往日更加嘹亮。

10月上旬，山西多地出现持续强降雨，汾河下游稷山段遭遇几十年不遇的洪峰，稷山县稷峰镇荆平村多处房屋被淹。为了不耽误孩子们学习，吴璧小学紧急接收了荆平村近200名小学生和幼儿，以及10名教师。

“荆平村的学生在吴璧小学插班上课，学校免费提供早中晚三餐，并安排生活老师照顾他们的起居。”校长汪晓梅说，学校还加装了空调，目前校内宿舍、教室都有空调，取暖不成问题。

在气候寒冷的青藏高原，冬天总是来得特别早。然而这个冬天，四川甘孜藏族自治州雅江县呷拉教育集中办学区的2995名学生和323名教职工，将感受到别样的温暖。记者看到，教室、寝室及教育教学功能用房内的电力取暖设备已安装完毕，即将投入使用。

“以前冬天，每一个来上课的孩子都穿得鼓鼓囊囊，现在他们可以在温暖的教室里学习了。”数学老师李传华说。

执笔记者：郭宝江 参与采写：刘金辉、刘翔霄、柴婷、董小红、康锦谦、哈丽娜、黄腾、魏婧宇、刘赫垚、王松、牟敏、曾茂妮、孙清清、李嘉南