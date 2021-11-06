北京今日0时正式供热

今年下半年最强寒潮已于昨晚悄然抵京，且来势汹汹。受此影响，本市将出现雨雪、大风和降温天气。预计明日至15日，北京日平均气温持续低于5℃。北京青年报记者从市城市管理委获悉，北京定于今日0时正式启动2021-2022年采暖季居民供暖工作，比法定供暖时间提早9天。正式供热运行期间，供热单位加强服务保障，精细调节，在保障室温达标的同时，落实各项节能降耗措施。

西部和北部山区预计有大雪

北青报记者了解到，受今年下半年最强寒潮影响，今明两天，北京将出现雨雪、大风和降温天气，并有望迎来今冬初雪。

据市气象台首席预报员张琳娜介绍，此次寒潮过程最明显的雨雪时段为今天白天至明日上午。大部分地区可达中雨，雨后转雪。其中，今天白天，雨势逐渐明显，山区则渐渐转为雨夹雪或雪；今天夜间，北京平原地区将由雨转雪，山区为雪。明天上午本市仍有降雪，城区预计可“见白”，明日午后降雪逐渐减弱结束。

针对此轮雨雪天气，中央气象台昨日18时发布了暴雪蓝色预警。预计昨日20时至今日20时，内蒙古中部和东南部、山西北部、河北西北部、北京西部和北部山区等地的部分地区有大雪。

受强冷空气和雨雪天气影响，北京的气温将出现大幅下降。北京市气象台昨天16时30分发布了寒潮黄色预警信号：预计今天下午至后天夜间北京地区将出现强寒潮天气，最低气温下降10℃以上。其中，今明两天气温下降最为明显，特别是明天，北京平原地区最高气温仅有2℃左右，夜间最低气温则降至-4℃左右。同时，本市还有5级左右偏北风，阵风可达8级左右。

正式供热比法定时间提早9天

根据市专业气象台预报，受寒潮影响，预计北京地区11月6日至7日将出现明显雨雪、大风和强降温天气；7日至15日，日平均气温持续低于5℃。经北京市委、市政府研究决定，2021-2022年采暖季正式供热时间提前至11月6日0时，确保温度按时达标。

北青报记者了解到，根据《北京市供热采暖管理办法》规定，本市采暖期为当年11月15日至次年3月15日，市人民政府可以根据气象等实际情况调整采暖期时间。为做好今冬明春冬季供暖工作，让市民温暖过冬，提升幸福感、获得感，本市已于10月28日开始进行供热系统“点火调试”，受寒潮天气影响，今起转为正式供热，比法定供暖时间提早9天。正式供热后，全市区域锅炉房须达标供热，居民家中室温不得低于18℃。

北青报记者梳理发现，本市此前也曾因极端天气提前供热。例如，2009年11月1日，北京普降中到大雪，夜间出现六七级大风，气温跌至-4℃。当时北京还尚未实行“看天供暖”机制，原北京市市政市容委召开紧急会议，要求具备条件的企业提前供暖。这成为北京历史上首次提前15天正式大规模供暖，这也催生了2010年4月实施的《北京市供热采暖管理办法》。

最近的一次提前供热出现在2019年，北京因一波强冷空气提前1天正式供热。当年，“接诉即办”首次与供热投诉挂钩。12345市民服务热线和市区供热服务管理平台将对供热温度不达标的投诉逐一派单，督促整改，并计入考核。

本轮寒潮天气为何来势凶猛

据中央气象台首席预报员方翀介绍，本轮寒潮实力强劲，溯其源头，依然要从冷空气的老家“北极”说起。此次寒潮天气过程的前期，乌拉尔山的高压脊稳定而且强大，高压脊一直向北伸至极地，有利于冷空气从极地出发向南转移。而在高压脊前西伯利亚地区有一稳定的东西走向的横槽存在，冷空气转移至西伯利亚后受到横槽的阻挡在此积聚，冷空气不断下沉，使气压升高，最终形成一个势力强大、深厚宽广的冷高压气团。当冷高压增强到一定程度时，阻挡冷空气的横槽转竖崩溃，导致冷空气大举东移南下。一方面，西伯利亚积聚的冷空气迅速向东向南侵袭；另一方面，伸向极地的高压脊仍然可以将极地冷空气继续引导下来，最终导致此次寒潮来势汹汹。（记者 王斌 赵婷婷）