国家卫健委：11月5日新增新冠肺炎确诊病例55例 本土病例40例

11月5日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例55例。其中境外输入病例15例（上海3例，福建3例，广东3例，四川2例，云南2例，天津1例，陕西1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（四川2例，天津1例）；本土病例40例（黑龙江16例，均在黑河市；河北9例，其中辛集市8例，石家庄市1例；辽宁3例，均在大连市；河南3例，均在郑州市；四川3例，均在成都市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；甘肃2例，均在兰州市；内蒙古1例，在阿拉善盟；江西1例，在上饶市），含3例由无症状感染者转为确诊病例（均在河南）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例43例，解除医学观察的密切接触者1333人，重症病例较前一日减少6例。

境外输入现有确诊病例371例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9712例，累计治愈出院病例9341例，无死亡病例。

截至11月5日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1141例（其中重症病例31例），累计治愈出院病例91883例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97660例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1274940人，尚在医学观察的密切接触者46630人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者27例，其中境外输入13例，本土14例（河南7例，均在郑州市；辽宁2例，均在大连市；四川2例，均在成都市；黑龙江1例，在哈尔滨市；江西1例，在上饶市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例6例（境外输入3例）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者433例（境外输入344例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28874例。其中，香港特别行政区12360例（出院12035例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16437例（出院13742例，死亡847例）。