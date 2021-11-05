北京唯一高风险区里，159个微信群织起温情保障网

因出现多例新冠肺炎确诊病例，北京昌平宏福苑社区自10月23日起被调整为高风险区。这个超大社区有117栋楼，3.2万居民。

一群逆行的志愿者和社区热心肠的居民，为这个3万余人社区的顺畅运转构筑了温情的保障网。

据北京市昌平区副区长佟立志介绍，本轮疫情发生以来，昌平区动员了近5000名机关干部、医务人员、警察坚守一线。其中，志愿者是活跃在防控一线不可或缺的力量。

在宏福苑社区，由2600多人组成的志愿者服务队为居民运送生活物资、清运垃圾、代开药品，在核酸检测时维持秩序，默默保障着居民生活。

37岁的唐晓杰是宏福苑社区疫情防控志愿者总协调，他说：“志愿者中70%都是年轻人，社区封了多久，他们就多久没回家。”

159个微信群及时触及居民日常需求

为了与居民进行更有效的交流，宏福苑社区组建159个微信群，群主就是社区的居民，他们也是志愿者的组成部分。群主们把居民的需求汇总后再反映给相关部门进行解决。

32岁的张琳是两个孩子的母亲，也是“加油宏福孕妇群”的群主，在她的群里有180名准妈妈。为了让孕妇遇到紧急情况能及时联系到她，微信群建好之后，张琳便把自己及社区家庭医生的电话放入了群公告。

虽然准妈妈群10月26日才建起来，但张琳已经见证了两次婴儿的出生。“第二个孕妈遇到的情况比较紧急，原先建档的医院已无法接收她。”那是10月28日晚9点，孕妇郝女士焦急地给张琳打电话，张琳一边安抚她，一边与社区联系。很快，孕妇被转运到昌平区中西医结合医院。张琳说：“每次收到宝宝顺利出生的消息，我都很激动，做这件事很有意义。”

前几天，一位独居老人的子女向社区反映，联系不上老人了。社区工作人员赶紧去敲门，没人应答，房间里的宠物狗还越叫越凶。社区启动了应急方案，征得老人子女的同意后进行破门，还喊来了公安、急救人员。

“好在老人只是睡得沉，没有紧急情况。”唐晓杰说，“但这件事也给我们敲响了警钟，要重点关注独居老人。”通过志愿者摸排，社区一共有46名独居老人。他们组成了一个独居老人的微信群，现在每位老人都有志愿者对接，通过每天至少两次的问候电话了解他们的需求。

为了避免上百个微信群中出现居民需求信息的遗漏，志愿者对工作内容进行了细分，买菜、买药、快递等不同需求都有专人对接。

另外，社区还专门为老年人开通了5部电话，其中4部用于购买蔬菜、水果等食品，1部用于药品供应。平均每天会有700多个相关电话打到这里。

边防疫，边优化工作流程

在紧挨着宏福苑社区75号楼的门口，摆放着一排白色的置物架，这是快递、外卖进行内外交接的区域。宏福集团党群办公室主任李艳和十几名志愿者在这里负责小区内1至85号楼快递、外卖的收取、分发、找寻工作。

“这几天的快递量明显减少了，但也有6000多件，大概是疫情刚开始时的1/3。”李艳说，小区刚封控时，她收到过成袋的土豆、洋葱等，甚至有一次还收到了小两百斤的白菜。

尽管目前快递量仍很大，但在小区门口基本看不到物品积压的情况。李艳说，一开始也曾慌乱过，遇到过特别着急找快递、一言不合就要报警的居民；也遇到过因为5串羊肉串没送到、跟她打了40多分钟电话的居民……面对这样的情况，李艳和志愿者们讨论，优化工作流程。

配送人员先把物品放在置物架上，志愿者消杀之后再拿进来；接着，在货架上按不同楼号、物品的类型进行标注，方便配送人员把物品放到指定位置，其中还特设了接收药品和贵重物品的区域。

社区封控后，曾有居民遇到过外卖员、配送员不愿接单的情况。为了最大程度保障居民的日常生活，宏福苑社区及时与商业供应机构合作，通过微信群、电话等方式，为居民提供肉类、蔬菜、米、面等不同组合套餐的购买服务，方便老年人需求；同时，积极组织信息保障志愿者，搭建线上购菜平台，为青年提供补充购买渠道。

全员核酸检测已成为宏福苑社区目前最经常开展的工作。32岁的杨雯珺是昌平区园林绿化局团总支书记，疫情发生当天便赶到这里做下沉志愿者，他所在的检测点每天有3000多人次的核酸检测任务。

杨雯珺发现，检测点的试管、棉签等使用量大，有时候存在接续不上的情况。他及时进行调整，专门安排3人提前去医疗物资配发点拿，提高了检测效率。

34岁的民警张双华跟杨雯珺一样，在核酸检测点支援。在倒班休息之余，他用记号笔在防护服后面画了一枚警徽。张双华说：“在封控区里所有工作人员穿的都是白色防护服，画一枚警徽，可以让需要解决问题的居民一目了然地找到我。”

据了解，为了避免人员大规模聚集、减少交叉感染，10月31日的核酸检测，宏福苑社区调整了检测模式，将固定核酸检测点检测调整为检测点流动到单元门检测。

广播车为居民送上点歌服务

面对疫情期间的各种不确定因素，孕妇的焦虑情绪表现得更为明显。有人怕耽误到医院建档，有人担心重要检查时间不能确定……面对这些情况，张琳积极与社区对接，及时反馈孕妇的相关情况。社区也为需要产检的孕妇安排了专车接送，同时为临产孕妇及时协调了转运工作。

在社区里，中央戏剧学院昌平校区的学生组成了播音小分队，通过流动广播车，远程为居民录制一些生活保障信息和防疫信息，以缓解居民对于疫情的紧张、焦虑情绪。

中央戏剧学院2020级戏剧教育系研究生刘派说：“看到医务人员、社区工作者忙前忙后，我们也想为社区出份力。5个人一商量，就组队成功了。”

最近，这辆广播车为居民开通一项点歌服务。居民通过电话预约点歌，社区会挑选一些擅长唱歌的志愿者以及一些中戏相关专业的学生，让他们乘着广播车到居民楼下领唱，把一些积极向上、鼓舞人心的歌曲送给点歌人所在楼栋的居民。

另外，在宏福苑社区的微信群里，正在举办一场居家隔离健身操大赛。志愿者把一些可以在家做的运动小视频发到群里，向各位居民征集类似运动影像反馈，吸引了不少居民的积极参与。(见习记者 王喆 记者 胡宁)