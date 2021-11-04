国家卫健委：11月3日新增新冠肺炎确诊病例104例 本土病例87例

11月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例104例。其中境外输入病例17例（广西5例，上海3例，广东3例，云南3例，吉林2例，山东1例），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在广东）；本土病例87例（黑龙江45例，其中黑河市44例、哈尔滨市1例；河北23例，其中石家庄市20例、辛集市3例；宁夏4例，均在银川市；江苏3例，均在常州市；河南3例，其中郑州市2例、周口市1例；内蒙古2例，均在阿拉善盟；四川2例，均在成都市；甘肃2例，其中兰州市1例、天水市1例；山东1例，在日照市；重庆1例，在沙坪坝区；青海1例，在西宁市），含2例由无症状感染者转为确诊病例（山东1例，四川1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例24例，解除医学观察的密切接触者2548人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例381例（其中重症病例2例），现有疑似病例4例。累计确诊病例9687例，累计治愈出院病例9306例，无死亡病例。

截至11月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1080例（其中重症病例36例），累计治愈出院病例91811例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97527例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1266727人，尚在医学观察的密切接触者41773人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者31例，其中境外输入15例，本土16例（河南6例，均在郑州市；江西5例，均在上饶市；黑龙江1例，在哈尔滨市；江苏1例，在常州市；浙江1例，在嘉兴市；山东1例，在日照市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例3例（境外输入1例）；当日解除医学观察6例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者406例（境外输入343例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28857例。其中，香港特别行政区12352例（出院12034例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16428例（出院13742例，死亡847例）。