疫情封控区“守护者”的24小时

步行2.5万步，接打电话383个，睡眠不到两小时……这是西宁民警段炳乾在疫情封控区值守的24小时。

11月2日晨，6点的西宁天还没亮。搭建帐篷、运送物资忙到凌晨3点多，34岁的段炳乾和战友们眯了不到两小时就爬了起来。匆匆吃个鸡蛋和饼，他们穿上防护服，继续变身“大白”，奔赴疫情防控岗位继续战“疫”。

最近，西宁市新增3名新冠肺炎确诊病例，确诊病例所在的城西区兴海路街道，不少小区被列为封控区，要求人不出户。城西区公安分局治安管理大队副大队长段炳乾和同事，被紧急派往兴海路街道，进入约0.4平方公里、住着2600户居民的封控区执勤，成为封控区的“守护者”。

破晓前，分外寒冷。西宁城区平均海拔2200多米，连日来最低气温零下4摄氏度。行走在巷道，寒风刮得脸颊生疼，手上橡胶防护手套薄薄一层，几乎没有保暖效果。

封控区值守，最紧张的是时间。由于需要多轮核酸检测，段炳乾记下的一天工作清单里，通知住户、组织队伍、维持秩序、上门登记……各项任务安排和注意要点，在本子上列得密密麻麻。

7点多，段炳乾拿着喇叭巡查封控区楼院，“各位住户注意了，请大家遵守疫情防控规定，8点半开始分批下楼做核酸。各位住户注意了……”

居民陆续下楼，段炳乾站在核酸检测点入口，逐一提示：“先扫码登记身份信息，等候核酸采样相隔一米”。一些老人不会手机操作，防护服胸口上写着“警察”字样的段炳乾，主动上前帮忙填信息，“有困难，找警察嘛”。

眼前的场景，段炳乾并不陌生。去年新冠肺炎疫情暴发时，他也在防控一线，连续值守20多天，还被评为青海省抗击新冠肺炎疫情先进个人。

核酸采样结束后，段炳乾抓紧扒上几口盒饭。放下筷子，又和社区工作者一块，挨家上门登记信息。

“您好，我是值守民警，请问家里有几口人？还有人没做核酸检测吗？”遇到还没采样的，段炳乾督促他们下楼：“疫情期间，非常时刻，每个人都得做核酸检测，这是对自己和家人负责”。

封控区多是老旧小区，4个小时，近150户，穿着不透气的防护服在楼里爬上爬下，逐层敲门入户，让长期生活在高原的段炳乾也气喘吁吁。

“很多居民一声‘辛苦了，多保重’，还有一些退役军人和大学毕业生主动问起‘还需不需要志愿者’。”段炳乾说，这让自己心里暖暖的。

入户期间，段炳乾的手机铃声不断响起。“政府运来一批蔬菜，赶紧到现场维持秩序。”“我的天然气用完了，能不能帮我把燃气卡送出去，让我朋友买点天然气？”……在不断的沟通协调中，段炳乾一天接打了383个电话。

“救命啊，快帮帮忙，有位孕妇要生产了！”正在执勤的段炳乾，听到有人呼救，得知封控区内有位孕妇即将临盆。

他赶紧跑向指挥部，一面紧急向上级汇报，一面与120急救中心沟通，迅速开通“绿色通道”。将救护车引导至楼下，指挥接上孕妇赶往医院。

“后来听到这位孕妇顺利生产的消息，心里的石头才算落了地。”段炳乾说。由于妻子是医务工作者，同样在“疫”线，7岁的女儿和3岁的儿子，只能由他的母亲来照顾。

晚上完成入户信息登记和上报后，段炳乾和同事还得分批在封控区巡逻。“难免有些群众在屋里时间长了，想下楼透透气，我们得把他们劝回去，减少聚集。”

巡逻结束已是深夜12点多。段炳乾脱下防护服，里层早布满汗水。抓紧时间躺下休息，“在‘战场’上，哪有固定的休息时间，睡觉时间基本上要以分钟计算。刚开始的两天，我连续36个小时没合过眼。”段炳乾说。

“爸爸你什么时候回来，我好想你。”5天没有见过面的女儿，微信发来一段视频，看得段炳乾双眼湿润。稍微平复下心情，段炳乾柔声回复：“宝贝再等几天，爸爸打完怪兽，就回来抱你”。（记者柳泽兴 央秀达珍）