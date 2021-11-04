医废“终结者”筑起抗疫“铜墙铁壁”

新华社兰州11月3日电（记者张文静、马莎）新冠肺炎医疗救治定点医院、核酸检测采样点、集中隔离点等产生的涉疫医疗废物究竟去哪里了？答案是：经过医废“终结者”的专业收集、安全转运，它们得到高效处置。

55岁的石海云是甘肃金创绿丰环境技术有限公司运输部司机。他所在公司负责兰州市医废处置工作。10月18日本轮疫情发生以来，全市医废产生量增多。他和同事们坚守工作岗位，负责医废的收集和转运。

员工合影。（受访者供图）

清晨，穿戴好专业防护装备，石海云和押车同事从公司出发，开始一天在市区内集中隔离点、核酸检测采样点的医废收集和转运。他们克服穿着密闭防护服带来的不便，小心翼翼地将医废周转箱抬上货车，并挨个放好，清点后立即返回公司。

医废不等人。石海云和同事经常顾不上吃饭，甚至来不及上厕所，一天医废收集、转运10多趟是常事。

公司车辆调度负责人刘宏说，疫情发生后，现有15台运输车辆难以满足全市医废收运能力，兰州市生态环境局等部门又积极协调医废转运车辆77台，总共92台车辆投入全市医废转运，做到医废收集转运24小时迅速响应。

运输车辆返回公司后，工作人员对车辆和周转箱全面消杀。接下来，处置车间员工李健和班组同事承担起整个处置过程中最累的医废上料环节，每个班组要抬放约10公斤重的医废周转箱近800箱。一天下来，连腰都直不起来。李健说，自10月18日以来，他和同事们没睡过一个安稳觉，但大家知道自己的工作很有意义。

员工从车辆上卸下周转箱。（受访者供图）

卸料完成后，这些医废就进入最后一道程序——涉疫医废进入焚烧处置线，普通医废进入高温灭菌应急处置设施，做无害化处置。

该公司有一条15吨/日医废焚烧处置线和一套医废高温灭菌应急处置设施。处置车间主任张洁璞告诉记者，拿焚烧处置线来说，医废进入回转窑焚烧炉，在850℃—1000℃高温下经过足够的时间充分燃尽后排出炉渣，产生的烟气经过余热锅炉、急冷塔、脱酸塔等后续工艺净化后达标排放。高温灭菌应急处置设施采用高温蒸汽灭菌工艺，医废进入灭菌室后，经高温蒸汽消毒灭菌，实现无害化处置。

员工在清洗、消毒周转箱。（受访者供图）

公司董事长刘晨介绍，目前，两条线同时开启，24小时不间断运行。自10月19日至31日，公司累计收集处置了440多吨医废。他说，连日来200多名转运、处置员工全部吃住在公司；会议室、机关办公室等也被临时改为宿舍，供员工休息；食堂24小时开放提供餐点。公司上下将全力守好疫情防控的“最后一道防线”，筑起抗疫的“铜墙铁壁”。