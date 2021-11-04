123个车站至北京车票暂停发售

在昨日的发布会上，中国铁路北京局集团有限公司疫情防控办公室客运组主任崔巍介绍铁路部门疫情防控工作有关情况。崔巍说，北京局集团公司坚决落实限制进京管控政策，采取了一系列措施。包括停开减开部分旅客列车，减少人员流动，在保证各主要方向旅客出行基本需求的前提下，调整进京旅客列车开行数量，及时减少长途普速旅客列车开行对数，不向中高风险地区或14日内有本土新增病例的城市开行旅游列车。

根据国家政务服务平台公布的全国中高风险疫情地区变化，铁路部门通过12306网站等第一时间向社会发布信息。截至11月2日，各售票渠道暂停发售上饶、天水、黑河、张掖、阿拉善、伊犁等共计23个地区123个车站至北京地区车站车票。对停售前已售出的进京车票，均不收取退票手续费；旅客已购的后续有效车票如需办理退票时，可凭发站为上述地区车站，到站为北京地区车站有效车票一同在车站售票窗口办理退票手续，不收退票费。办理退票时，购买铁路乘意险和互联网订餐的一同办理。

在做好进京列车的疫情应急处置方面，崔巍介绍，按照“四类人员”、次密接人员不得进京的管控要求，站车联动，响应迅速，路地联手，阻断风险，积极与天津市、河北省、山东省疾控部门联系，针对列车行驶过程中发现以上人员乘车，调度列车在京外车站就近停靠并移交所在地疫情防控部门闭环处置，列车完成消毒后，方可进京。10月以来，处置进京列车共18起，京外累计下交密接人员24人，转运高风险人员632人。

为严格落实站车防控措施，营造安全健康出行环境，崔巍说，铁路部门坚持做好进站旅客100%测温工作，进京旅客查验“北京健康宝”，对黄码、红码旅客，拒绝进站乘车，列车上发现的立即安排前方站下交。加强无接触服务，确保旅客通过闸机检票进站，规范开展旅客高频接触区域、设施预防性消毒，定期开展环境采样监测。暂时取消旅客列车餐车堂食，降低聚餐聚集产生的防控风险；严格车站商超、餐厅等经营场所管理，实现旅客扫码进入；及时提醒旅客全程佩戴口罩，对于不听劝阻的旅客交由公安部门予以处置。

在加强职工健康防护方面，崔巍说，铁路部门持续加强涉疫风险地区关键岗位、主要工种人员管理，必要时采取封闭管理措施，减少职工与外界接触，划小作业单元，加强作业场所卫生防疫和通风消毒工作。准确掌握现场工作人员个人信息和健康状况，组织符合条件的职工应快尽快接种疫苗加强针，做到应接尽接，全力维护职工健康安全和正常生产生活秩序。此外，严格落实定期核酸筛查、健康监测、公共部位消杀、个人防护、住宿管理、委外人员监管等措施。（记者 解丽 王斌 蒋若静）