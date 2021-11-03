2021讯飞医疗人工智能生态峰会闭幕

10月26日，由安徽省卫生健康委员会主办、安徽科大讯飞医疗信息技术有限公司承办的“让AI医疗 更有温度——医疗人工智能生态峰会”在合肥举行。

讯飞医疗人工智能生态峰会现场。受访者供图

清华大学医院管理研究院常务副院长张宗久表示，医疗数据库的建设意义重大、任重道远。在医疗信息化转型、智能化升级的的趋势下，需要进一步强化医疗数据库的角色定位，以数据库的知识产权化、标准化、立体化、功能化为基础，进行量值溯源，助推医院智慧化发展。

科大讯飞高级副总裁、讯飞医疗董事长赵志伟致辞。受访者供图

科大讯飞高级副总裁、讯飞医疗董事长赵志伟在介绍讯飞医疗的创新策略时提出，希望与业界专家、医疗企业深度合作，开发讯飞医疗的研究算法平台及知识库建设平台，共同打造业界最优秀的专科辅诊系统，并落地契合各方需求的医共体解决方案。

界首市人民医院副院长张学武提到，医院依托讯飞医疗人工智能技术打造的慢病管理系统，构建了强医患联系，打造了一个依托人工智能的慢病管理新模式，实现了慢病管理的全场景、全流程、用户的全生命周期的覆盖，并形成了一整套的精准化的运营和服务体系，有效提升了界首市人民医院医共体服务人群的高血压知晓率、管理规范率和控制达标率。

讯飞医疗总裁陶晓东关于从人工智能医疗中台探寻赋能产业的应用价值主题分享。受访者供图

讯飞医疗总裁陶晓东表示，讯飞医疗也一直致力于构建生态势能平台，打造生态沃土，激发产业链上下游企业的优势，与生态伙伴共生、共创、共发展，共同前行，实现“服务患者、为健康中国添砖加瓦”的价值呈现。

同时，与会嘉宾在会上一起见证了讯飞医疗人工智能中台的正式发布。据悉，该中台的发布标志着讯飞医疗将人工智能生态链落到了实处，以基层医疗需求为技术创新源头，通过中台沉淀医疗场景的共性需求，拆解个性化发展内核，与生态伙伴一道共促健康产业大树茁壮成长，赋能百万医生、服务亿万居民。

此外，峰会还进行了三场不同主题的圆桌讨论，在“人工智能助力医院数字化和智慧化发展”主题圆桌中，嘉宾从场景落地和设计理念视角，解读了人工智能如何满足医疗个性化需求；围绕“人工智能为基层医疗带来的新机遇”，嘉宾从政策、基层医院、医疗场景等角度分享了如何赋能基层医疗的真知灼见；在“人工智能企业生态如何助力产业发展”的角度，嘉宾从标准统一化维度入手，探索医疗人工智能企业“为用户提供价值”的核心生态路径，希望通过技术和解决方案推动构筑健康医疗产业生态，助力医院数字化转型和智慧化变革。