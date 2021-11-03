北京：核验确无异常将及时调整赋码状态

本报北京11月2日电（中青报·中青网记者 胡宁 刘世昕）在今天的北京市疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部对外新闻处处长田伟介绍，近来由于人机不符、数据误差等原因，部分市民群众反映被限制进京管控措施“误伤”，影响了行程安排，对此深表歉意。北京将进一步畅通完善救济渠道。

他提示，针对近期部分市民群众反映，被限票或调整赋码状态后拨打12345市民服务热线存在占线等问题，“北京12345”微信公众号也是重要的受理渠道，24小时都有人值守，随时处理、收集信息。

收到市民群众的申诉信息后，有关部门会立即启动申诉复核机制，逐人开展数据核查核验。经核验确无异常的，会及时调整赋码状态、解除进京购票限制；存在异常情况的，将于48小时内向申诉人反馈结果。

11月2日0时至11时，北京新增4例本土新冠肺炎确诊病例。截至此时，本轮疫情北京市累计报告本土病例35例，其中两例为无症状感染者。

新增确诊者是来自同一家庭的四人，现住昌平区天通苑北街道天通苑北二区（现已划为中风险地区）。其中一位确诊者曾作为次密接进行集中隔离，10月27日14:50解除隔离。据通报，10月23日至28日，该男子核酸检测结果均为阴性。但在10月31日进行、11月1日报告结果的核酸检测中，结果为阳性。

11月1日，昌平区采集该居民一家5人的鼻咽拭子，经检测4人核酸阳性，包括该男子的妻子、母亲、女儿。儿子的情况目前尚未有最新通报。其中，妻子在花家地实验小学朝来校区工作，儿子就读于陈经纶中学分校东湖湾校区。这是本轮疫情北京首次报告与学校相关的感染者。

目前，朝阳区共18所学校暂时停课。朝阳区第一时间对确诊病例工作和儿子就读的两校采取临时管控措施，所有师生、相关人员原地不动。同时，因10月30日患者曾到来广营乡临时疫苗接种点接种新冠疫苗加强针，故除上述两校停课外，10月30日下午在来广营乡临时疫苗接种点的接种人员所涉及的朝阳区其他16个学校也全部采取临时停课措施，复课时间待后续检测情况确定。