河北本轮疫情已波及小学幼儿园

本报石家庄11月2日电（中青报·中青网记者 樊江涛 朱洪园）今天凌晨，河北辛集市应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室发布消息称，11月1日0时至18时，辛集市发现阳性感染者4例，其中有两名小学生。

记者注意到，这两名小学生是辛集市小辛庄乡小章村感染者杨某的女儿和儿子。杨某的两名儿女都在辛集市小章小学上学，女儿今年11岁上五年级，儿子今年8岁上三年级。

10月18日到20日，这两名小学生每天7时30分上学；中午在学校就餐；16时50分放学由家长接回家后居家无外出。

一直到10月29日，其间除10月21日上午请假去参加婚礼和周六日（23日、24日）没在学校，两名儿童白天都在学校和同学们正常上课。

另外，11月1日，在河北省唯一的中风险地区，石家庄市深泽县大桥头镇河庄村还有一名5岁儿童被确诊为新冠肺炎。除10月23日和24日在家，10月18日至29日，这名儿童每天8时由父亲骑电动车送至河庄村幼儿园，中午在幼儿园吃饭，17时由奶奶骑电动车接回家。

记者注意到，这名儿童是10月31日确诊病例孙某某的密切接触者。10月18日至22日、10月25日至27日期间，孙某某每天8时到河庄村幼儿园上班。10月28日至29日，每天7时骑电动车到辛集市小章村孙建卫生室打针，后到河庄村幼儿园上班。

今天上午，在石家庄市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，石家庄市副市长张峰珍表示，对于老年患者和幼儿患者给予特殊的医护照顾，特别是对幼儿患者，安排专门的护士24小时陪护，提供营养餐和玩具，让他们安心配合治疗。目前在院患者病情平稳、状态良好。

同时，石家庄市将加快推进疫苗接种，根据国家和河北省有关要求，按照知情、同意、自愿原则，在确保安全的基础上，科学、稳妥、有序、有力做好3岁到11岁适龄无禁忌人群的积极接种，确保实现应接尽接。