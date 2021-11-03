昨日0时至11时，本市新增4例本土新冠肺炎确诊病例，为同一家人；确诊病例轨迹涉及四区两校，其中，朝阳区两涉疫校区及16所相关学校停课；确诊病例均住在昌平区天通苑北街道天通苑北二区，天通北苑第二社区昨日起升级为中风险地区……昨日，北京市第254场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开，相关负责人通报最新疫情信息及处置情况，并回应市民关切。

昨日，北京市第254场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京青年报记者从发布会现场获悉，昨日0时至11时，本市新增4例本土新冠肺炎确诊病例，均住在昌平区天通苑北街道天通苑北二区，为同一家人。昨天上午8时，昌平区已启动天北街道14.27万人全员核酸检测，封控天通苑北二区及周边商户，人员只进不出。因感染者活动地点涉及朝阳区花家地实验小学朝来校区和陈经纶中学分校东湖湾校区，朝阳区已第一时间对两校区采取临时管控措施，并对学校师生全员开展核酸检测。除上述两涉疫学校停课之外，该区16所相关学校也全部临时停课。此外，针对有部分市民反映被限制进京管控措施“误伤”，本市昨日发布了5条救济措施。

天通北苑第二社区升级为中风险地区

北京市疾控中心副主任庞星火在发布会上通报，昨日0时至11时，本市新增4例本土新冠肺炎确诊病例，均住在昌平区天通苑北街道天通苑北二区，为同一家人。其中，确诊病例1此前曾作为次密接进行集中隔离，解除隔离一段时间后核酸检测为阳性。确诊病例2为确诊病例1的妻子，工作日每日自驾车上下班并接送儿子上下学（儿子学校及确诊病例本人工作单位均在朝阳区）。确诊病例3为确诊病例1的母亲，确诊病例4为确诊病例1、2的女儿。截至目前，本轮疫情全市累计报告本土病例35例，其中确诊病例33例、无症状感染者2例。

昨日起，本市将昌平区天通苑北街道天通北苑第二社区定为中风险地区。截至目前，北京市共有高风险地区1个，为昌平区北七家镇宏福苑社区；共有中风险地区2个，为昌平区东小口镇森林大第家园社区、天通苑北街道天通北苑第二社区。全市其他地区均为低风险地区。庞星火提醒市民，当前全市疫情防控形势仍然严峻复杂，疫情防控正处在关键时刻，要按照“快、严、准”原则，严格落实各项防控措施，进一步排查风险点位，聚焦重点区域和高风险人群，做好管控筛查工作，全市商超、酒店、影剧院等重点场所严格落实测温验码、消毒通风等防控措施。风险人员要主动报备，配合各项防控措施，按照要求做好核酸检测。集中隔离、居家隔离人员及高风险管控人员要严格遵守防控规定。她提醒广大市民朋友，不去中高风险地区出差、旅游，近期非必要不出京，婚事缓办、丧事简办、宴请不办，减少不必要聚会，加强自我健康监测和个人防护。

天北街道14.27万人全员核酸检测

昌平区针对新增病例正在持续开展相关应对措施。在昨天的发布会上，昌平区副区长杨仁全介绍，截至昨日11时，昌平区累计报告确诊病例28例，无症状感染者2例，均在定点医院集中救治。目前，昌平区管理密切接触者3517人、次级密切接触者991人，均已落实管控措施。

北青报记者了解到，出现新增病例后，昌平区连夜锁定管控高风险人员，迅速开展重点人群筛查。2小时内调集80名医护人员，在小区内设置5个核酸采样点位，分40个组连夜开展核酸检测。“按照单独采、优先测的原则，优先对确诊病例所在楼的279名居民检测，结果均为阴性，连夜完成全小区居民核酸检测，共采样9083人，目前已出结果6437人，结果均为阴性，其余结果待报”。同步采集病例家中、单元楼道环境样本共40件，家中15件为阳性，其余均为阴性。杨仁全提到，“今早8时，已启动天北街道14.27万人全员核酸检测，共设置19个采样点，投入工作人员1000余人，今天完成全部采样工作”。

在封控重点区域方面，昌平区按照从严从紧的原则，封控天通苑北二区及周边商户，人员只进不出，在校学生封闭管理，商户等服务场所暂停营业，强化社会面管控，细化生活服务保障。

杨仁全透露，昌平区持续加强社会面管控，累计摸排哈尔滨、黑河、九江等重点区域进京人员46556人，已全部落实管控措施。此外，暂停全区电影院放映，关闭乐多港奇幻乐园，从严从紧管控酒店婚宴、会议论坛等活动，最大限度减少人员聚集。昌平区还开展关停经营场所“回头看”检查，严防私自复开，目前全区303家棋牌室、52家类“喜来健”生活馆全部处于关停状态。

朝阳两涉疫校区及16所学校停课

朝阳区副区长朱晟在昨天的发布会上介绍，11月1日17时，朝阳区接昌平疾控部门通报，11月1日昌平区采集居民张某一家5人的鼻咽拭子，经检测4人核酸阳性，其中核酸检测阳性者张某在花家地实验小学朝来校区工作，李某就读于陈经纶中学分校东湖湾校区。朝阳区第一时间对花家地实验小学朝来校区、陈经纶中学分校东湖湾校区等相关点位采取临时管控措施，所有师生、相关人员原地不动，最大限度减少疫情传播风险，并立即启动全员核酸检测，来广营乡临时疫苗接种点暂停服务。

朝阳区连夜开展流行病学调查，追踪排查相关人员。朱晟表示，上述2人活动轨迹共涉及朝阳区4处点位，除上述两校区外，还包括来广营乡临时疫苗接种点和望京体育场，相关密接、次密接人员均已实现管控。

核酸检测方面，朱晟在发布会上通报，对前述学校师生、相关人员进行全员检测，并对涉及环境进行采样检测。其中：花家地实验小学朝来校区实际在校师生和相关人员共596人，核酸检测结果均为阴性；采集环境200个点位，核酸检测结果均为阴性。陈经纶中学分校东湖湾校区采集样本1329人，核酸检测结果均为阴性；采集环境208个点位，核酸检测结果均为阴性。望京体育场采集样本198人，采集环境样本5个点位，核酸检测结果均为阴性。来广营乡临时疫苗接种点采集样本137人，核酸检测结果待出。

朱晟介绍，根据安排，花家地实验小学朝来校区、陈经纶中学分校东湖湾校区除密接、次密接外的其他人员均作为高风险人员，与同住人进行14天居家隔离+7天健康监测。来广营地区所有学校及蕴实园小区进行全员核酸检测。除花家地实验小学朝来校区、陈经纶中学分校东湖湾校区停课以外，10月30日下午，在来广营乡临时疫苗接种点的接种人员涉及朝阳区其他16个学校也全部采取临时停课措施，复课时间待后续检测情况确定。

（记者 蒋若静 李泽伟 武文娟）