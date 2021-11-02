本轮疫情有多条传播渠道

据国家卫健委11月1日消息，10月31日31个省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎本土病例59例。至此，从10月17日“上海旅行团夫妇”确诊以来，本轮疫情本土确诊病例累计484例，涉及16个省（区、市）。10月30日，国家卫健委宣传司副司长米锋在国务院联防联控新闻发布会上指出，当前新冠肺炎疫情仍呈快速发展态势，防控形势严峻复杂。

我国目前疫情有多条传播链。“旅行团”传播链涉及内蒙古、甘肃、北京、宁夏、山东等地。当该条传播链所涉病例数增速逐渐放缓之时，黑龙江新冠肺炎疫情开始出现。从10月27日出现第一例确诊病例以来，截至10月31日，黑龙江5天新增病例数达82例。据流调和病毒测序结果，黑龙江疫情与“旅行团”疫情无关联，是一起新的境外输入病毒引起的疫情。此外，早于10月17日开始的内蒙古锡林郭勒盟二连浩特市的疫情目前仍未找到传播源。

米锋表示，要充分发挥核酸检测和流调队伍作用，确保风险人群及时有效排查管控。为了尽快找到密接人员，各地公布了确诊病例的流调信息，呼吁公众，如行动轨迹有交集，应尽快主动和当地相关部门联系。这些流调信息一定程度上反映了这次疫情的特点，中青报·中青网记者初步整理并分析了这些流调信息。

6名医护、4名防控工作人员和3名医学生确诊

在“旅行团”传播链关联的疫情中，内蒙古额济纳旗确诊人数最多，截至10月30日上午，共确诊138人。记者梳理额济纳旗公布的流调信息发现，当地共有5名医生和护士确诊。

10月23日-24日，额济纳旗人民医院的一名医生和护士分别确诊。10月26日，策克口岸经济开发区蒙医医院还有1名医生、两名护士和该医院的救护车司机确诊。其中一名护士，10月18日-24日正常去医院上班；同一时间段，另一名护士基本活动轨迹为居住地、工作单位和核酸采样点。确诊医生只披露了10月23日和10月24日两天的行程，也基本在居住地、单位和核酸采样点之间活动。救护车司机的流调信息显示，其在10月21日、23日和24日参与了核酸采样和送样工作。

宁夏银川市第二人民医院发热门诊护士黄某某是另一名确诊的医护人员。流调信息显示，黄某某是一名确诊病例的密切接触者。10月23日下午，黄某某为确诊病例采集血标本，并对其进行了两次新冠病毒检测核酸采样。10月25日-28日，黄某某在发热门诊值班。10月29日，核酸阳性，当天被隔离治疗。

此外，10月26日，贵州遵义市确诊了一位隔离点工作人员，初步判断，该人员与隔离点阳性感染者相关联。10月28日，北京市确诊了一位社区工作人员，10月21日，他为病例安装门禁锁，接触病例时佩戴N95口罩，未戴一次性手套，与病例有近距离交谈。10月29日，甘肃天水市麦积区花牛镇中心卫生院职工确诊，此前曾参加过核酸检测标本接转工作。

10月29日，甘肃天水市确诊了3例天水市卫生学校的学生，均为17岁。

10月31日，青海一确诊病例陈某某（为西宁市城西区疾病预防控中心工作人员），流调信息显示，陈某某10月8日自驾前往甘肃，曾去过兰州、天水等地，10月13日返回青海，该病例的丈夫张某某与其同行。张某某回到青海后，曾与另外4名同事(青海省、西宁市疾控中心工作人员各两名)、余某(系确诊病例陈某某同事)一起去青海10月28日确诊的一位病例家中工作。流调信息显示，其工作过程防护规范，工作完毕后进行了消毒。

多名病例确诊前去过药房、诊所和村卫生室

流调信息显示，多位确诊病例在被隔离诊治之前去过药房、诊所和村卫生室。

额济纳旗10月20日确诊的病例吕某，其活动轨迹非常简要，只有汽车站和刘尚辉诊所；同一天公布的确诊病例田某主要活动轨迹只有刘尚辉诊所；10月25日-10月26日确诊的85岁王某某和82岁许某某是一对夫妻，许某某曾连续5天（10月10日-10月15日）在刘尚辉诊所输液，王某某也连续5天陪老伴儿去该诊所输液；与这对老夫妻同时确诊的马某某也曾连续两天（10月12日、13日）到刘尚辉诊所输液；确诊病例杨某，曾于10月11日去刘尚辉诊所输液；10月25日确诊的病例刘某某也曾去过刘尚辉诊所；10月27日确诊的蔡某某，10月13日-10月15日，每日去刘尚辉诊所。

额济纳旗有多位病例曾去过药店。有6例确诊病例去过药店，涉及的药店有：锦荣药店、康安药店、老百姓大药店（额旗第五分店）、老百姓大药房（学府花园门口左侧第三家）、祥和药店。

与此同时，也有药店工作人员确诊，10月25日确诊的病例尹某某为阿盟医药老百姓大药房五分店工作人员。同时段确诊的病例刘某某是翡翠园小区锦程药店的工作人员。

10月28日，黑龙江省黑河市确诊的病例5（黑河市流调信息中的编号，下同），是10月27日在发热门诊医学隔离观察后确诊的，其在被隔离之前，10月25日、26日，他先后在宝峰医药综合门诊和宝丰诊所静脉输液。10月30日黑河市确诊的病例37，确诊前两天（10月28日）8时左右，到外四道沟村卫生室看病，然后在村卫生室一直待到中午12点。

此外，黑龙江省公布的确诊病例中，还有多人去过百安药店、黑河第二人民医院对面绿康大药房、福利堂药店、达仁堂药店、瑞康医药（药店）、养心堂医药（药店）。

10月30日，林某某在江西省九江市确诊，在确诊（10月28日）之前，也曾去湖坊卫生院就医。

药店、诊所是防控疫情过程需要重点关注的场所。10月29日，北京市昌平区市场防疫工作组对23家因疫情防控措施落实不到位而关停的企业进行通报，其中包括北京龙腾蒙正医药公司、北京松仁堂医药连锁有限公司十七店等。本轮新冠肺炎疫情发生后，昌平区已经依法关停防控措施落实不到位的48家药店、41家诊所。10月21日-10月30日，北京已立案调查21起确诊后不报告、违规出售退热药品、强行闯卡、不配合流调等违法行为。10月19日-10月30日，北京市昌平区累计确诊病例23例。

中青报·中青网记者 刘昶荣