“‘炒鞋盒’类似于击鼓传花的游戏，只要置身于这场游戏之中，鼓点就可能会落到自己身上，就要做好承担血本无归的风险的准备。”

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从疯狂的鞋子到疯狂的鞋盒不过两年时间。

随着“炒鞋”之风席卷，“炒鞋”的产业链越延越长，从“炒鞋”到“炒鞋盒”再到炒各式各样的鞋盒标签。当前，“炒鞋”之风未止，不少新人还在不断入场。在二手市场，不少球鞋和跑步鞋的价格仍在高位运行，中青报·中青网记者观察到，一双Nike Air Footscape Woven Chukka的标价达到5.99万元，而该鞋的发行价仅为1099元，涨幅超50倍。

与此同时，“鞋盒”的价格也一度水涨船高，甚至有人不惜重金求“盒”，一“盒”难求的现象并不鲜见。

重金求“盒”的背后

“求原盒，重金求。”10月31日，记者在电商平台观察到有人发布Stussy x Nike联名鞋原装鞋盒的求购信息，标价为9.99万元。针对一些鞋盒价格突然飙升至几百元甚至上千元的现象，有网友表示，“以前我买不起鞋，没想到现在连鞋盒都买不起了。”

据了解，该卖家的实际求购价格为几百元，设置虚高的价格是为了提高曝光率。在二手交易平台上，该款鞋盒的出售信息并不少，售价在50到960元不等，而该鞋的发行价为1099元，仅从这个层面来讲，鞋盒的价格在总价中占比超高，甚至超过鞋子本身。

截至目前，该求购信息已经在平台发布了一段时间，仍未下架。一位业内人士解释，鞋盒大小以及鞋盒上的侧标、底标往往是一一对应的，想买到合适的“鞋盒”并非易事。

鞋盒的价格与鞋子本身售价有很大关联性，鞋子价格高，对应的鞋盒价格也高。当前，在某二手球鞋交易平台，上述Stussy x Nike联名鞋的付款人数超过1.4万人，因不同鞋码价格不同，其中，最高售价超过1.01万元，个别鞋码仍处于缺货状态。

当然，高价买鞋盒的背后不乏一些鞋子爱好者。在他们看来，鞋和鞋盒是一个整体，不能接受鞋盒破损或丢失，一些限量款鞋盒则更具有收藏价值。

不少人高价购鞋盒是为了提高鞋子在二手市场的议价能力。如今，“炒鞋”已经形成一个完整的链条，卖家将鞋子寄往球鞋交易平台，平台鉴定真伪后再上架，对鞋盒的鉴定也是其中重要的一环，如果鞋盒严重破损或者没有鞋盒，可能无法通过平台的鉴定或者定价被压低。

业内人士李铭表示，不少人在平台寄卖鞋子都遇到过因鞋盒破损被平台退货的情况，个别人的鞋子也就“砸”在了手里。同时，也有卖家因为鞋盒不完美，降价出售，进行秒杀活动。

在平台买鞋盒也有风险，可能买到假货。有鞋盒货源的周萌正好有Stussy x Nike的鞋盒，售价为300元一个。她表示，该鞋盒可能无法通过平台的验证，“卖盒子也是看概率，不能保证每个鞋盒都是原厂的。”

值得注意的是，随着国货的崛起，不少“炒鞋盒”的人也将手伸向了国货。比如，在平台上，一款普通的李宁鞋盒售价在18-40元不等。

与此同时，一批本土鞋盒品牌正在逐渐崛起。近些年，以原创鞋盒为卖点的GOTO、SupBro等品牌不断发展，不少球鞋爱好者通过这些收纳盒将球鞋整理成“一面墙”，同时也可以让鞋子防潮防氧化。

部分人也“炒”起了这些鞋盒。比如GOTO与敦煌博物馆联名鞋盒限量发行300个，当时参与抽签的人数超过1.5万人。目前，该鞋盒在二手市场的价格为228-999元。

鞋盒鉴定、修复等周边也被“炒”热

事实上，炒“鞋盒”不止于盒子。继鞋盒被热“炒”后，鞋盒鉴定、鞋盒修复以及鞋盒侧标、底标定制服务等也开始走红。

鞋盒修复，就是把已经破碎、受潮发霉的鞋盒通过修复工艺进行还原。在电商平台，一个鞋盒子的修复价格在9.9元到50元不等。一些商家更是按一个鞋盒的破损数量计费，一处破损25元。一些鞋盒修复师承诺：修复后的鞋盒可以通过交易平台的检验。

据媒体报道，鞋盒修复师蒋塘主曾在3年多的时间里修复了4000多个鞋盒，这些鞋盒所对应的鞋子价格从几百元到上万元不等。作为副业，这也为他带来了近10万元的收入。

据鞋盒修复师张春介绍，修鞋的收入更可观，鞋盒修复只是一项附带业务。他一般会根据鞋盒的破损程度来收费，一个盒子约为20元，一天能修复20个左右。

鞋盒修复成功后，可以明显提升鞋子的交易价格。据了解，有球鞋爱好者曾通过抽签的方式抽中了一双发行价为969元的Nike鞋，因该鞋子配备的限定款鞋盒出现了轻微破裂，其便以1800元出售该鞋。随后，买家把鞋盒修好后，售价就增加了200元。

然而，并非所有鞋盒修复后都能通过平台的鉴定。有人曾将鞋盒寄给声称包过检验的鞋盒修复师，来回运费花了上百元，最终也未通过检验，钱就打了水漂。

此外，被“炒鞋盒”带火的还有鞋盒的侧标和底标，一个标签标价10-45元，但并不能完全保证可以通过平台的检验。

参与者很可能成为被割的“韭菜”

无论是“炒鞋盒”，还是各类鞋子标签的定制，大都属于“炒鞋”的衍生品。

“炒鞋和炒股一模一样。”具有多年炒鞋经验的90后男孩许凯曾向记者表示，一双新鞋发售就像是设立一只新股，大量买入新鞋的人是庄家，零星购买的是散户。散户通过低买高卖的方式赚差价，而庄家大量买入一款限量鞋，再通过自买自卖的方式，造成市场供不应求的“假象”，再将少部分鞋放到市场中流通，从而操纵鞋价，这就像股票领域庄家“控盘”。

当一双鞋子价格被炒到上万元以后，仍有买家前赴后继。许凯说，这是因为一些散户觉得鞋子价格仍旧会上涨，还会有下一个接盘的人。还有一些消费者本着“贵的就是好的”原则去买鞋。

经济学家宋清辉表示，从本质上来讲，“炒鞋盒”与“炒鞋”并无本质上的区别，都是出于投机以获取暴利为目的。

在宋清辉看来，鞋盒是用来装鞋子的，否则就是一堆纸或塑料制品，而现在鞋盒的价值远远超出了鞋子的价值，这显然违背了市场规律。这一波“炒鞋盒”之风蕴含的风险目前已经显现，一旦关于鞋盒的故事讲不下去，泡沫就会急剧破裂，“炒鞋盒”的风险无疑很高。

财经评论员王赤坤也表示，鞋盒属于无技术门槛供给，如果有市场需求，资本会蜂拥而入，在各方资本继续投入和加持下，市场供给会持续增加，“鞋盒”无真实价值支撑，相关投机交易活动存在多重风险。

与此同时，炒鞋客制定和掌握着“鞋盒”的交易规则，庄家很轻易控盘这些“鞋盒”交易，无论是“多单爆仓”还是“空单爆仓”，都是庄家控制交易并收割普通人的一种手法，通过大量的买卖和炒作，导致“鞋盒”价格暴涨暴跌。

王赤坤也提醒，炒鞋、炒币、炒鞋盒大同小异，本质上都是在收割投机的人，如果参与，很有可能成为被割的“韭菜”。

“‘炒鞋盒’类似于击鼓传花的游戏，只要置身于这场游戏之中，鼓点就可能会落到自己身上，就要做好承担血本无归的风险的准备。”宋清辉说。

(应采访对象要求，文中李铭、周萌、张春、许凯为化名）

（记者 赵丽梅）