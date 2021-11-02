科学防疫，疫情处置标准化是重要抓手

因配合流调工作，上海迪士尼度假区10月31日临时通知闭园，并立刻为园内游客开展核酸检测，期间万圣节巡游和烟花秀在园内照常开展，超过3万人、近千件物品和环境样本当夜完成了筛查。绚烂烟火下，上海高效而有序开展核酸检测的“名场面”一时间刷屏网络，引来网友称赞，张文宏医生也在微博中发声：“感谢不灭的烟火，让我们看到人类在灾难前面的从容淡定与对未来的信心。”

复盘这次事件，上海在较短的时间内完成了上万人的核酸筛查，还做好了滞留游客的输送、退换票工作，而大多数市民的生活并未受到干扰，一系列精准严密又人性化的防控措施令人感到暖心。

上海为何有从容不迫的底气？“疫情常态化，疫情处理标准化”——张文宏医生在微博中给出了答案。

所谓标准化，既对某一事物通过制定实施相关标准，以获得最佳秩序和社会效益。上海基于对疫情防控经验的深刻总结，通过对疫情处置各项工作进行规范，完成制度化、标准化处理流程，是实现精准防控的重要原因。

面对复杂的新冠疫情，我们从呼吁科学防疫发展到开展精准防控，优化区域治理能力和公共卫生体系。全社会的疫情处置能力得到长足进步。同时也不得不承认，疫情防控的科学化和精准化程度，不同地区间差距还有很大。出现疫情后，防控范围覆盖多广？居家隔离、集中隔离如何界定？能否带宠物隔离？在诸多问题上，各地没有参照标准。施政不精准，买单的还是群众。

由此看来，标准化处置流程有望成为科学防疫、精准防控的绝佳工具。首先，标准化的本质是一种简化。基于以往疫情防控成功经验，制定实施疫情处理标准，有利于各地参照、复制、推广，可最大程度节约社会成本，大大提升防疫效率，同时也可回应公众知情权减少维权扯皮事件的发生。

其次，标准化也是社会治理体系现代化的重要方法之一。当前，疫情常态化已是不争的事实，制定疫情防控措施如果多一些系统观念、科学方法、标准化手段，就能更好地统筹疫情防控与经济发展，协调群众生命安全与生产生活，就能得到更多的理解与支持。