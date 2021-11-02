出差旅游等返京后建议进行核酸检测

庞星火提醒广大市民，当前，国外疫情仍然高发，国内疫情呈多点散发，局部出现聚集性疫情。随着气温降低，疫情防控形势依然严峻复杂。要继续坚持从严从紧的防控策略，强化落实“四方责任”，严格进京管理，落实个人防控责任。全市各宾馆、酒店、民宿等提供住宿的单位，机场、车站、进京卡口等交通枢纽要加强排查管控，严格落实测温验码，发现有中高风险地区或报告确诊病例所在地区旅居史的来（返）京人员，要及时报告，落实相关管控措施。

北京市疾控中心提醒广大市民朋友，14日内从有新冠肺炎本土感染者（含确诊病例、无症状感染者）地区的来（返）京人员，或健康码为黄码、红码的人员，要主动向社区（村）、单位、宾馆报告行程，配合健康监测、核酸检测等防控措施。

要继续坚持非必须不出境，近期非必要不出京，不去中高风险地区和报告确诊病例的地区出差、旅游。正在京外出差、旅游等未返京人员要做好旅途、就餐等过程中的个人防护。外出出差、旅游、旅居归来后，建议进行核酸检测，并密切关注自身及家人的身体状况，如出现发热、干咳、乏力等可疑症状，要佩戴好口罩及时到附近医院发热门诊就医，并告知医生旅居史，不要自行用药，以免延误诊疗。（蒋若静 李泽伟 王斌）