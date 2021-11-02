发热门诊患者第一时间检测核酸

北京市卫健委副主任李昂在昨天的发布会上介绍，为坚决做好首都疫情防控工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康，本市加强发热门诊患者就诊服务。

具体措施包括，要求各医疗机构对发热门诊挂号就诊的患者，第一时间进行核酸检测，尽快安排相应检查。对有流行病学史的患者，在等待检查、检验结果期间以及未排除新冠肺炎病毒感染之前，采取严格管理措施，实行闭环管理，限定其活动范围，督促做好自身防护，在等待检查检验结果期间以及未排除新冠病毒感染之前，告知患者不得自行离开及自行离开的后果。对于有流行病学史已挂号未就诊的患者，医院电话告知其及时到医院就诊。

同时，加强管控区域常规医疗服务。做好疫情中高风险地区和管控区域、集中观察点等相关区域的患者医疗服务，建立社区筛查、闭环转运、医院衔接、隔离救治的全环节工作流程。辖区内有管控社区（村）的，要第一时间成立医疗小组，通过向管控社区（村）、集中观察点派出医疗服务队、流动医疗车或驻点医务人员，以及和属地社区卫生服务机构对接等方式，满足居民医疗需求。对于需定期开药的慢性病患者，可采用代开药和送药上门等方式适应患者需求。北京急救中心加强与中高风险街道乡镇、管控社区（村）、集中观察点的协调联动，合理调派急救车组，专车闭环转运，满足市民日常急救服务需求。

李昂表示，要加强管控区域外出就医服务。各区卫生健康部门要指定区域内有关医院，作为管控区域、集中和居家观察人员急危重症患者救治的指定医院和指定发热门诊，指定社区卫生服务机构做好居家观察人员的健康监测。对管控区域人员有外出就医需求的，社区卫生服务机构或驻点医务人员要及时评估，尽量为患者在社区内提供服务；对于管控区域、集中和居家观察人员在就诊前已完成核酸检测的，接诊医疗机构在24小时内可不必重复检测。