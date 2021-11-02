“请环卫工人吃早饭”如此成人礼很有意义

10月30日，为了给自己一个不一样的18岁成人礼，商丘高三女生张资昕掏出自己平时积攒的零花钱，在“商丘好人爱心早餐”店请152名环卫工吃了一顿饭。这一幕被爱心义工拍下上传网络后，很快就上了热搜，大家纷纷为爱心女孩张资昕点赞。（11月1日《大河报》）

告别幼稚，走向成熟。成人礼是孩子成长路上一次比较特殊的生日，从古至今，在不少地方和家庭都很受重视，且有着重要的意义。正如专家所指出的：冠礼之后是学习和践行华夏礼仪的开始，一个孩童，经过冠礼的教育和启发，能获得新的思想导引和行为规约，在冠礼中真正体味到自身的责任和承担。

近些年来，随着人民生活水平的提高，成人礼攀比之风有所抬头，成人礼消费也呈水涨船高之势。前不久有媒体报道，某中学为高三学生举办成人礼活动，孩子们身穿几千块钱一套的西服，佩戴上万元钱一块的手表，还有数百米的红地毯，乐队、文艺演出更是必不可少。难怪有家长坦言，为了让自家孩子参加成人礼，可以说是“武装”到了牙齿上。

如此豪华奢侈的成人礼，对于孩子来说，不仅不是好事，反而给孩子一个不好的导向。相比之下，高三女生张资昕掏出自己平时积攒的零花钱，请152名环卫工吃红烧土豆、小米粥、馒头和鸡蛋的早饭看似小事，但这样的成人礼更暖心且有意义。

家庭是人生的第一个课堂，家长是孩子的第一任老师。自古以来，家庭和家长在孩子健康成长过程中发挥着不可替代的作用。面对近年来不断涌现的成人礼豪华奢侈之风，作为学校和家庭一定要及时阻止，并给予正确引导，让孩子们明白成人礼不仅是一种仪式，更意味着今后应承担一份责任和义务。这就需要家长和老师通过言传身教，教会他们做人做事的道理，使之更好地融入社会、服务社会和建设社会，充分发扬中华民族的光荣美德，树立正确的世界观、人生观、价值观。

要通过庄严的成人礼，让孩子的心灵得到洗礼，引导孩子对自己负责、对父母负责、对社会负责、对国家负责。希望他们在成就自我的同时，努力以实际行动回报父母、回报家庭、回报社会、回报国家，做一个有益于社会的人。