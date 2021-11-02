这两年，每当疫情发生的时候，总有人在指责感染者添乱。

比如本轮疫情中，跨地区感染者绝大多数与旅游团或自驾有关。流调信息出来之后，很多网友就说了：你看看，这些人退休了也不闲着，精力怎么这么充沛？乱跑个啥？把病毒扩散到十多个省份，尤其西北地区，当地医疗资源本来就相对少，这不是祸害人家吗？

之前成都疫情，有感染者因为去了多家夜店被攻击为不正经；哈尔滨疫情中，有感染者因为玩剧本杀而被谩骂；莆田疫情时，有感染者全家遭到网络暴力……

感染者如果不遵守防疫规定，那自然要受到相应处罚和道义上的批评。就像这次有两人从内蒙古自治区额济纳旗旅游返京后出现咽痛、发热等症状，仍然外出就餐、邀请多人到居所打麻将；后来其旅行途经地升级为中风险地区后，二人仍然未向所在社区主动报告，未前往正规医院进行核酸检测、接受正规治疗，仅前往小区附近药店自行购买体温计、药物。结果，一同打麻将人员中多人确诊。于是，公安机关对上述两人刑事立案侦查。

但是，对于大多数感染者来说，当他们并无过失，在不知被感染情况下进行的活动，不应该受到指责，更不用说是讥讽、挖苦、谩骂了。

我们的敌人是病毒，没人希望自己被感染，没人故意去找感染。感染者是受害者，需要帮助。盲目攻击感染者既非理性做法，也缺乏基本的同情心，此外还有转移抗疫注意力的负面影响。

要看到的是，经过多轮疫情的考验，中国各项防疫政策和要求是成熟的，应急是精准的，管理是有效的。可以说，已经做到了对尽可能多的群体产生尽可能少的影响。疫情对餐饮、旅游等行业的冲击很大，很多从业人员的生计受到很大影响。在疫情没有产生的时候，该下馆子下馆子，该旅游旅游，无可厚非。

而疫情一旦发生，自己若牵涉在内，不必惊慌失措，积极配合防疫即可。要相信政府的应急管理能力，要相信疫情防控措施的成效。在这个过程中，有什么必要去指责感染者呢？换位思考一下，如果我们被感染了，还要受到无端指责，心情能好受吗？

疫情防控是一场人民战争，人人都是战士，人人都能出力。只要大家心往一处想，劲往一处使，团结一致，共同对抗病毒，相信山河无恙、疫情消退的日子很快就会到来。