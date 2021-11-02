为全球抗疫注入信心和动力

国家主席习近平10月30日至31日以视频方式出席二十国集团领导人第十六次峰会，郑重提出了“全球疫苗合作行动倡议”，包括支持同发展中国家联合研发，加大向发展中国家提供疫苗，支持世界贸易组织就疫苗知识产权豁免早作决定，加强疫苗及原辅料跨境贸易合作，依据世界卫生组织疫苗紧急使用清单推进疫苗互认，为发展中国家获取疫苗提供金融支持等6个方面重要举措。这一倡议充分体现出中国同世界各国同舟共济、共克时艰的坚定意志，将有力推进国际疫苗合作，为早日战胜疫情注入信心和动力。

疫情发生以来，中国积极推动构建人类卫生健康共同体，率先同各方分享疫情信息、交流抗疫经验，率先向各国大批量提供抗疫物资，率先向发展中国家大规模提供疫苗帮助，率先对外派遣医疗专家组，为全球抗疫注入信心和力量。中国始终秉持构建人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责，得到了国际社会广泛好评和高度赞赏。

“各国应团结合作，携手构建人类卫生健康共同体”

疫情仍在全球肆虐，人类社会已被深刻改变。各国如何共渡难关？

“让我们携起手来，共同佑护各国人民生命和健康，共同佑护人类共同的地球家园，共同构建人类卫生健康共同体！”

“要加强疫苗研发、生产、分配国际合作，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，让各国人民真正用得上、用得起。要全面加强全球公共卫生安全治理，共同构建人类卫生健康共同体。”

“每一个负责任的政治家都必须以信心、勇气、担当，回答时代课题，作出历史抉择。”

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疫情发生以来，无论是出席世界卫生大会、二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会、全球健康峰会等多边会议，还是同各国领导人、国际组织负责人通电话、互致信函，在元首外交的引领下，中国推动构建人类卫生健康共同体，在全球范围凝聚起了团结抗疫的共识。

“这场疫情再次昭示我们，人类荣辱与共、命运相连。面对传染病大流行，我们要秉持人类卫生健康共同体理念，团结合作、共克时艰”。今年5月，习近平主席以视频方式出席全球健康峰会，发表题为《携手共建人类卫生健康共同体》的重要讲话，为提振多边主义，推动国际抗疫合作，引领全球卫生治理体系变革注入动力。

巴基斯坦执政党正义运动党首席召集人尼亚齐深有感触地说，构建人类卫生健康共同体是中国向世界发出的团结抗疫强音，符合全世界人民的共同利益。

“全球疫情形势仍然严峻，各国应团结合作，携手构建人类卫生健康共同体。”俄罗斯中国分析中心主任谢尔盖·萨纳科耶夫说，坚决反对将抗疫政治化、标签化、污名化和垄断疫苗的企图，坚决反对病毒溯源政治化。

“中国抗疫故事彰显了中国制度的优势”

面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，如何控制风险，加强国际合作，团结一心抗疫，考验着各国的执政智慧和治理水平。

“抗击疫情是为了人民，也必须依靠人民。实践证明，要彻底战胜疫情，必须把人民生命安全和身体健康放在突出位置，以极大的政治担当和勇气，以非常之举应对非常之事，尽最大努力做到不遗漏一个感染者、不放弃一个病患者，切实尊重每个人的生命价值和尊严。”习近平主席强调。

一年多来，中国坚持人民至上、生命至上，统筹常态化精准防控和应急处置，统筹疫情防控和经济社会发展，在全世界率先控制住疫情，率先复工复产，率先实现经济增长由负转正……

中国抗疫实践证明，狠抓“外防输入、内防反弹”，14亿多人口的大国守住疫情防线，就是对全球抗疫最大的贡献。正因为中国率先控制住疫情、率先复工复产，才能保障发挥全球抗疫物资最大供应国的作用，推动全球抗疫合作和经济复苏。

“中国抗疫故事彰显了中国制度的优势。”世界卫生组织总干事谭德塞表示，国际社会由此对中国制度有了新的认识。世卫组织评价，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。

英国学者马丁·雅克感慨：“中国制度所具有的战略性、全局性、前瞻性和对全国资源的调动能力，是其他制度无法比拟的。”

匈牙利前总理迈杰希·彼得表示，中国疫情防控取得成功的关键在于，中国共产党和中国政府组织得当、中国人民有高度纪律感。中国抗疫成就将为未来几十年全球抗击传染病提供重要经验。

“中国为打赢疫情防控全球阻击战注入信心”

病毒没有国界，疫病不分种族。疫情发生以来，中国和各国人民一道勇敢前行，守望相助、风雨同舟，展现了人间大爱，汇聚起同疫情斗争的磅礴之力。中国不仅积极做好自身防疫，也向其他国家积极提供力所能及的抗疫援助。

“我们要担负起加强合作的责任，携手应对全球性风险和挑战。”面对疫情全球肆虐，中国开展了新中国历史上规模最大的全球人道主义行动，用实际行动践行人类卫生健康共同体理念。

大道不孤，天下一家。中国积极响应联合国发起的全球人道主义应对计划，累计向150多个国家和国际组织提供物资援助，向200多个国家和地区出口防疫物资，对外共提供了3200多亿只口罩、39亿件防护服、56亿人份检测试剂盒……一次次紧急运输，一次次全球接力，传递的不仅是守望相助的温情，更是战胜疫情的信心。

柬埔寨奉辛比克党总书记昂松博感叹：“通过向其他国家提供抗疫物资援助并派遣抗疫医疗专家组，中国为打赢疫情防控全球阻击战注入信心。”

疫苗是战胜疫情的利器。疫苗分配不均等不仅加剧全球健康不平等，也严重阻碍全球抗疫进程。弥合“免疫鸿沟”，让疫苗为各国人民筑起坚实的防疫之盾，既是全球战胜疫情的需要，也是国际道义之所在。

中国践行将疫苗作为全球公共产品重要宣示，截至目前已向全球100多个国家和国际组织提供了超过16亿剂新冠疫苗，为建立全球免疫屏障作出重要贡献。由中国国药集团和科兴公司研发的疫苗分别进入世界卫生组织紧急使用清单和“新冠疫苗实施计划”采购清单，并达成长期供货合同。中国已宣布支持新冠疫苗知识产权豁免，并呼吁各国通过开展联合研发、授权生产和技术转让等方式进一步加强疫苗产能国际合作，采取切实可行措施提升发展中国家疫苗产能。

“我要感谢中国政府发挥的领导作用，为发展中国家疫苗可及性作出了贡献，这也是一直以来我们急需解决的问题。”联合国秘书长古特雷斯的话，道出了众多国家的心声。全球疫苗免疫联盟首席执行官伯克利直言：“这是中国为全球抗疫作出的重要贡献。”

人类是一个整体，地球是一个家园。当前，全球疫情远未结束，我们唯有坚定信心、团结合作，才能携手应对包括疫情在内的全球性威胁和挑战，推动构建人类命运共同体，共创健康安全的未来。

《 人民日报 》（ 2021年11月02日 17 版）