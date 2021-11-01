实施乡村振兴战略，产业兴旺是基础，贵州省黎平县黄岗侗寨，积极探索巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的道路，通过实施“美丽村宿”项目，激活了当地乡村旅游一池春水，实现了华丽蝶变，探索出一条项目强农巩固脱贫成果，助力乡村振兴的新路子。

一、背景

贵州省黎平县黄岗侗寨始建于宋代，迄今已有800多年历史，全寨共辖10个村民小组365户1825人，黄岗是男声侗族大歌原生地，有“男声侗族大歌之乡”之美誉。黄岗侗寨至今仍延续着亘古千年的“稻鱼鸭”农耕文化，是侗族人类社会发展进程中文化保存最古老、最传统、最完好的侗寨。这里的人们日出而作，临溪浣米，行歌坐月，怡然自得。寨内民族风情独具特色，民族活动丰富多姿，以六月十五“祭天节”、正月初七的“抬官人”等节日而驰名。黄岗侗寨的香禾糯、土鸡蛋等农特产品更是久负盛名。

二、做法

（一）整体规划定位，重塑乡村价值。从保护、保育、创生三个维度推进黄岗村整体规划。传统文化保护：保护传统村落风貌的完整性，保护黄岗传统“稻鱼鸭”农耕生活文化的完整性，保护传统侗族民俗人文的完整性；传统文化保育：保存传统村落文化脉络，对传统文化进行培育；传统文化创生：对传统文化进行系统评估，挖掘并激活传统文化价值，创造催生传统文化活力。

（二）引导村民合作，盘活乡村资源。中国旅游集团联合中国扶贫基金会投资1000万元，发动群众加入村级乡村旅游专业合作社，制定了合作社成员确权方案，设立“三级联动、五户联助”管理模式。量身定制可持续发展的“美丽村宿”帮扶计划，整合当地民俗文化、侗族特色、田园风光、淳朴民风等资源优势，在保护传统村落风貌、侗族文化完整性前提下，打造7栋核心建筑群和13套民宿，提高黄岗的整体旅游条件，通过“乡村旅游+”带动当地群众实现增收致富。

（三）加强传播运营，提升项目影响。结合市场需求与村庄实际，打造品牌独立IP。通过建造特色民宿，培育多样性的农副产品，拓展各种渠道，线上线下促成服务和产品的市场化运营。此外，积极对接知名主持人何炅，著名演员、导演、制片人、编剧黄磊，歌手赵英俊，词曲创作人、演员、主持人黄雅莉等明星为项目做前期宣传推广，贵州循美匠心旅游文化发展有限公司为黄岗村运营方，通过运营实现村庄价值，提升项目影响。

(四)聚力精准帮扶，合理调节分配。中国旅游集团黄岗村百美村宿项目通过合作社搭建的平台吸引资源和投入，同时让利于民，既不让资本侵占村民利益，也保障资本在当地的良性循环。分配方面遵循“一个基本、三个原则”，“一个基本”保障全体村民受益，“三个原则”遵循“多投多得”“多劳多得”和“帮扶贫困”，合理调节分配，合作社根据确权方案按照贫困户、困难户和低保户每人头两股，普通农户每人头一股的分红原则，确保当地356户1802名群众均受益。

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(责编：董童、李源)