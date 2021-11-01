四川省广安市广安区龙安乡革新村地处川东北丘陵地带，全村共有人口1297人，占地面积1.5平方公里，耕地面积1780亩，人均占有耕地面积1.38亩。革新村所处的龙安乡是全国地理标志农产品龙安柚的核心产区。脱贫攻坚以来，革新村将龙安柚作为主导产业，全村标准化种植龙安柚322亩，非标准化种植及庭院种植龙安柚约400余亩，总计近800亩。

三年来，商务部驻村工作队从种产销各个环节，推动龙安柚全产业链发展，亩均收入从1000元左右增加到近万元，革新村电商服务站和龙安柚产业园区季节性吸纳就业人口超过100余人。

一、背景

2013年起，革新村引进种植龙安柚，主要采用农户房前屋后“庭院经济”+小业主“集中种植”的发展模式，成果后种植户自行采摘销售，市场销路窄，农民没赚头，一度面临夭折风险。

一是产品和销售渠道单一。在2017年之前，当地占总收成10%-15%的龙安柚主要通过外地采购商上门收购实现销售，销价不超过0.5元/斤。剩余果实部分交售当地水果商，运往陕西水果批发市场置换苹果，有些成果由于质量不高、村民采摘困难，甚至在树上原地腐烂。

二是利润空间有限。单株果树年产优质成果100斤，销售收入约50元，化肥等支出10元，在不计算人工成本的情况下净利润为40元/株。在全部实现销售的情况下，按24株/亩种植密度计算，亩均创收不超过1000元，种植户实际收入可能更低。

三是发展信心受挫。由于种植获得感较差，种植户对于政府引导发展龙安柚产业抱有怨言，不愿意继续投入精力、物力，导致管理维护水平降低，成果质量逐年下降，销售困难进一步加剧，形成恶性循环。有的农户甚至将政府支持种植的果树作为景观苗木低价销售，产业发展形势不容乐观。

二、做法

（一）疏花、疏果“由废变宝”

按照龙安柚生长规律，为保证成果质量，每年初花后，约80%的花需人工摘去，名为“疏花”；疏花后结出的幼果，除部分掉落外，仍有80%的幼果需人工摘去，名为“疏果”。专家指出，柚花由于香气馥郁，可用于与绿茶一起窨制花茶，而柚果具备药用价值，是中药材“柚枳实”的基础原料。 柚花可以由种植户直接与采购商交易，百姓获利直接，驻村工作队邀请外地制茶企业上门收购，即可完成销售。新鲜柚果需要进行烘干、拣选等初步加工后，交售给制药企业。为此，商务部募集资金17.6万元，支持驻村工作队建立烘烤加工车间，由村集体组织运营、对接药企，采用村民收集、集体加工、统一交割、记账结算的模式，发展柚枳实，种植户按照市场价获得基础收益，村集体获得加工溢价，在帮助种植户增收的同时，实现集体经济收入。

（二）农村电商拓销路

农村电商打造了网上销售的快车道。商务部驻村工作队立足革新村龙安柚产业实际，发挥商务部帮扶优势，紧紧抓住电子商务进农村工作机遇，建好建强村级电商站点，先后开设微店、淘宝、拼多多等电商店铺，发掘整理龙安柚文化故事，发展直播带货，采取分品类销售策略，推动龙安柚触网上行。

一是讲好龙安柚故事。四川广安是小平同志家乡，龙安柚是国家地理标志产品，肉质脆嫩，口感独特，津汁多、糖分低，具有消食降火等作用。驻村工作队坚持以情怀感召、以品质吸引，发掘龙安柚树种起源、伟人记忆等，打造龙安柚品牌。

二是发展直播带货。驻村第一书记金达芾、副书记陈诗慧刻苦钻研带货技能，邀请知名网络主播薇娅开专场，积极对接奥运冠军邢敖伟、影视演员于月仙等，为革新村网店引流量、搭平台，迅速打开直播局面，形成网红爆款。

三是促进消费。工作队员主动联络派出机关、公司企业，用好832采购平台，驻村工作队员付晓阳发挥原派出单位商务部离退休老干部局优势，龙安柚已成为深受商务部离退休干部喜爱的健康水果。

（三）农业加工做文章

一是开展就地加工。推动广安区投入资金6000万元，建成龙安柚柚子榨汁、柚子精油及商品化处理等8条生产线，开发柚子饮品、柚花茶等系列产品7个，实现规模化生产加工。

二是打入中心城市。2020年，革新村与知名茶饮企业——上海乐乐茶开展合作试点，由革新村提供高品质龙安柚分送至北京、上海等全国门店，为传统茶饮中红西柚的替代品，制作成杨枝甘露等四款奶茶饮品进行销售。

（四）产业园里搞文创

产业文化赋予乡村产业灵性，对于塑造产业品牌、推动乡村旅游、休闲农业高质量发展具有重要作用。2019年，驻村工作队与四川美术学院专业团队开展合作，在龙安柚产业园中开辟了红色文化艺术空间“初心廊”，将龙安柚产业与广安红色文化相结合，打造革新村龙安柚文化IP，初步尝试推动龙安柚产业园农旅结合。

（五）林下种养护生态

农业是个生态产业。驻村工作队积极利用标准化产业园疏密有致的布局特点，科学开展林下种养殖，果虫养鸡，鸡粪肥田，促进生态循环。自2018年以来，鼓励和引导农户利用林下空间养殖土鸡，并按照农业专家建议，严格按照不超过20羽/亩的数量进行管理，土鸡及土鸡蛋再交由村集体合作社集中通过电商销售，增加村民及村集体收入。

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(责编：董童、李源)