一、背景

近年来，河北省邯郸市馆陶县以产业振兴为引领，以美丽乡村建设为抓手，以人才强县和文化润民为支撑，走出了一条欠发达地区实施乡村振兴战略的新路子。

二、做法

1、抓产业，强县富民促增收。

一是发展特色产业。坚持精准发力，立足特色资源，关注市场需求，发展禽蛋、黄瓜、黄梨、黑小麦、艾草等优势产业。

二是做强优势产业。馆陶县是“中国粮画之乡”“中国轻工轴承之乡”。以海增粮艺为龙头的粮画产业辐射带动周边10余个村庄，粮画及相关产业产值5000万元，从业村民平均年收入24500元。魏僧寨镇轴承园区入驻企业157家，轴承加工专业户2000余户，从业人员3万余人，年加工能力60亿套，产品占据国内微型轴承市场60%以上，出口欧洲、北美等多个国家和地区。

三是做优乡村旅游。馆陶县匠心独具打造出一批“小而特、富而美、新而活”的特色小镇集群，依托现有特色小镇及1条国家级、3条省级美丽乡村游精品线路，打造乡村旅游名片。

四是延长产业链条。打造现代乡村产业体系，建设了圣奥化妆品、东汝阿胶、葵克生物、常艾坊、六和食品等一批农产品精深加工企业，以二产带一产促三产，实现农业提质增效。

五是抓好产业融合。按照抓工业的思路抓农业，大力发展现代农业园区，创建了1个省级现代农业园区、4个市级园区。

六是推进制度改革。以农村集体土地清收重新发包为抓手，盘活资源，腾出空间，重新发包集体土地2万余亩，全县增加村集体收入3700万元。

七是注重平台建设。投资1.2亿元建设为民服务平台，构建县乡村三级为民综合服务体系，将党务政务、农业生产、供销商品及农村产权交易等服务整合，不仅解决了农产品销路问题，还为村民提供了水费电费缴纳、政务代办等一站式公共服务，打通了为民服务“最后一公里”。

2、抓生态，建设宜居新农村。

一是突出特色小镇建设。把特色小镇打造成美丽乡村建设“升级版”。高标准建设了粮画小镇、黄瓜小镇、黄梨小镇等9个特色小镇，其中粮画小镇被评为2015年度全国十大美丽乡村、国家4A级旅游景区。

二是大力实施“十全工程”。推动双代和洁净煤、电子商务进农村、厕所改造、污水治理、道路硬化和村村通公路、全域水网、社会化环卫治理、综合服务、绿化美化、基层党建十个方面实现全覆盖，统筹推进路网、管网、水网、绿网、智网等“五网”建设，完善农村基础设施。

三是抓好人居环境整治。投资5.2亿元，全县所有村庄的街道、胡同全部硬化，污水得到有效管控，环境保洁实现全覆盖，建设5.2万座农户厕所，实现应改尽改，农村面貌焕然一新。

3、抓人才，创新发展激活力。

一方面，坚持内培，筑牢人才之基。成立帮扶团队。选拔年轻科级干部49名到村任职，选派147名包村干部并抽调具有专业知识和技能的优秀人才200余名入村工作，带领百姓建设家园、振兴乡村。设立夜校。每个乡镇都设立了夜校，通过夜校培训发展蛋鸡、黄瓜、黄梨、食用菌等种养殖产业，户均增收1.5万元。培育新型农民。开展保育员、育婴员、家政服务等专业技能培训，培训专业技能型、专业服务型农民5万人，培训产业带头人2600人。

另一方面，注重外引，持续激发活力。引进院校及专家学者。与中国农业大学、河北农业大学等高校及专家学者合作，在我县美丽乡村建立实践基地，为我县提供乡村振兴发展的最新信息及研究成果，助推农业实现高质增效。建立美丽乡村培训机构。建立全国第一所专门培养乡村振兴综合型人才培训机构——美丽乡村大学。吸引艺术大师入驻。粮画小镇已吸引来自北京宋庄、山东济南、内蒙古等地20余位艺术家入驻，开办艺术家工作室及粮画学校，浓厚了小镇艺术氛围，为小镇发展增添动力。

4、抓文化，润泽乡风铸文明。

一是完善公共文化服务体系。全县8个乡镇，全部建有国家三级站以上标准的综合性文化站，277个行政村都建设了综合性文化服务中心和农家书屋。建设乡村文体广场277个、文化舞台61个，农村电影、有线数字电视、“村村通”广播、农民体育健身覆盖率达100%。

二是加强农村思想道德建设。组织开展“十星级文明户”“五好文明家庭”创建活动，建设善行功德榜、道德大讲堂等，发挥好榜样示范带动作用。

三是深入开展移风易俗活动。全县所有村都建立了乡贤队伍，制定完善村规民约，健全完善“红白理事会”“道德评议会”等村民自治组织。

四是大力实施文化惠民工程。全县277个行政村均建立了群众文艺队，群众性文体活动在城乡已成为常态。成立四股弦剧团等多家群众性文艺团体，三年来送戏下乡586场，各种公益演出活动1210场，19支农村公益放映队为农村免费放映电影11298场。

五是推动文艺创作健康繁荣。乡土文学创作团队实力雄厚，近几年创作了许多脍炙人口的优秀作品。《美丽乡村之歌·听花开的声音》是全国第一部反映美丽乡村的文学作品集，《英雄寿山寺》《英雄范筑先》等大型室外情景剧深受游客喜爱。

5、抓党建，固本强基谋发展。

一是提升基层干部能力素质。加强对乡村干部教育培训，发挥好县委党校干部教育培训主阵地作用，聚焦集中换届“后半篇文章”，聚焦省、市、县重点任务，聚焦工作薄弱环节，先后举办新任农村党支部书记履职能力培训班，乡科级干部学习贯彻市、县两级党代会及“两会”精神培训班等班次，打造了一批可堪大用、能担重任的栋梁之才。

二是全面建强基层党组织堡垒。在全市率先完成村“两委”干部换届，全县50岁以下村支书占比80%，具有大专以上学历村支书占比43.7%，4名优秀村党支部书记考核招聘为公务员，8名优秀村党支部书记考核招聘为乡镇事业编制人员。此外，还有4名乡镇党委书记获得农村工作特殊贡献补助。

三是强化党建引领基层治理。创新“党组织＋网格化”模式，将党小组建在网格上，选优配强党小组组长和网格员队伍，整合党建、综治、应急、城管、环保等各类网格资源，大力发展综合网格，提升精细管理水平，打造基层治理基本单元。

四是完善提升新型智慧党建平台。在全市率先打造新型“VR智慧党建”平台，推广“智慧党建＋基层党建”模式，实施常态化基层党支部书记轮训和“万名农村党员培训工程”，受到市委领导批示肯定。

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(责编：董童、李源)