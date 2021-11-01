一、背景

滦平县毗邻京津，位于河北省东北部，素有“北京后花园”之称，是康乾盛世的“皇家药庄”，地处燕山腹地，是华北地区多种动植物资源的天然宝库，境内野生中药资源420余种，是“热河黄芩”、“北苍术”、“北柴胡”的道地产区，其中尤以滦平黄芩最负盛名，畅销海内外。

2014年以来，滦平县紧紧抓住被省政府确定为河北燕山中药材经济核心示范区的发展机遇，把中药材作为特色农业主导产业给予政策资金支持，形成了较为完整的产业链条，打造了“河北省十大名优区域公用品牌（滦平中药材）”，获得了“河北省十大道地中药材产业大县”荣誉称号。

重点建设的产业项目热河中药花海小镇位于滦平县金沟屯镇下营子村，属承德市万亩花海小镇项目子项目。该项目集中药材品种展示、生态种植、良种繁育、科技研发、产地加工、电商物流、观光休闲、于一体，融入了滦平普通话文化、民俗文化、养老养生、健康旅游等多元化发展要素，实现农区变景区、田园变公园、农房变客房、劳动变运动、农产品变商品的美好愿景，为全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接趟出新路、做出贡献、提供样本。

二、主要做法

（一）调整产业结构，培育龙头企业。聚焦振兴发展“五大产业”，做大做强“五个小镇”发展思路，以乡村振兴为统领，加快推进“大农业”为“大旅游”服务发展步伐，扎实做好中药农业发展工作。以中医药产业作为调整产业结构、推动转型升级的切入点，大力实施“正宗国医、道地药材”品牌战略，持续深化滦平燕山中药材经济核心示范区建设，确定了“以药为根、以医为本、医养结合”的工作思路，全力推动形成中药材种植、生产、加工、销售一体化产业链，通过中药全产业链发展带动经济。

热河花海小镇承建企业承德久财农牧开发有限责任公司成立于2014年6月，注册资金5000万元，是按照现代化企业制度建立的产学研一体化、农工贸一条龙的综合型生态企业，也是滦平加大项目招商力度，按照产地初加工与精深加工相结合等原则，吸引来滦投资的重点企业。

（二）制定扶持政策，提供坚强保障。将中药材产业列为全县的支柱产业，通过制定一揽子扶持政策，引导扶持中药材产业发展。

一是实施补贴政策。制定出台《滦平县燕山中药材经济核心示范区建设方案》《滦平县加快中医药产业发展的决定》《滦平县2018—2020年脱贫攻坚产业全覆盖及农业产业结构调整实施方案》等政策文件，对发展中药材产业的合作社、家庭农场、龙头企业及种植大户等新型农业经营主体，集中连片流转土地50亩以上和利用景区、园区周边等重点区域零散地块发展中药材产业的，每亩每年补助300元，连续补助3年。对新增草本类中药材种植集中连片50亩以上的，每亩种子补贴300元;对新增木本及藤本类药材，集中连片5亩以上的，每亩给予1000元种苗补贴；对中药材加工企业，给予土地调规政策倾斜。

二是提供基础配套服务。对购置直接用于中药材生产的机械设备，给予购置费全额50%补贴；对新建、改扩建中药材晾晒场、仓储、保鲜库等加工设施、设备给予投资总额20%补贴。对新开发的千亩以上重点沟域,给予“三通一平”扶持政策。

三是强化科技支持。编写并颁布实施了《热河黄芩仿野生栽培技术规程》、《北苍术仿野生栽培技术规程》、《黄芩产品初加工技术规范》等省市级地方标准11项；建立了覆盖全县的中药材质量追溯系统；联合中国中医科学院、中国农大、南京土壤研究所、河北农大、北京中药研究院、中国医学科学院药用植物研究所和承德医学院等教学研究机构，构建了强有力的科技支撑体系。

（三）推动融合发展，增进人民福祉。坚持开门办园、多方参与，“有边界、无围墙”，发挥农业产业化龙头企业和农民合作社等新型经营主体的带动作用，注重吸引多元主体、全社会力量参与园区建设。工作中坚持以制度、技术和商业模式创新为动力，以加工、休闲农业为载体，通过产业间相互渗透、交叉重组、前后联动、要素聚集、机制完善、跨界配置，推进一二三产业的融合发展。

同时，充分发挥农村的独特优势，深度挖掘农业的多种功能和多元文化的潜在价值，以创建三生融合示范区为重点，大力构建农村美、生活富、环境好、产业强的发展新局面。另外，始终把提高农民收入、增进人民福祉作为工作的核心常抓不懈。不断建立完善“公司+基地+农户”“公司+合作社+农户”等形式，建立企业与农户之间紧密的联结机制，带动农民就业增收，让农民分享园区发展成果，使项目真正成为惠民增收的农业主导产业。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)