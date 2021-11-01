一、背景

无限极（中国）有限公司是李锦记健康产品集团旗下成员，成立于1992年，是一家立足健康养生产业，以中草药健康产品研发、生产、销售及服务为主的现代化大型企业。在不断发展壮大的同时，无限极（中国）积极响应联合国可持续发展目标（SDGs），在“健康”“品质”“员工”“伙伴”“环境”“社区”六大领域积极履行社会责任，目前在中国内地捐建了 21 所无限极小学，开展了“无限极养生行走系列活动”等公益项目，并捐赠 2000 万元人民币设立“思利及人公益基金会”，开展“思利及人助学圆梦”“希望工程·无限极快乐足球”等公益项目。

二、做法

助学圆梦项目，为学子赋能

助学圆梦项目受助人多杰卓玛

多杰卓玛，出生在青海省尖扎县坎布拉镇。和许多藏族女孩一样，卓玛从小能歌善舞，但父亲因车祸去世，母亲外出打工，她的舞蹈梦想一度成为奢望。经济最为拮据时，卓玛和弟弟都想过打工辍学，供对方读书。所幸，如今她即将在青海畜牧兽医职业技术学院完成学业，在今年学校80周年校庆上，她还带领自己组建的校舞蹈队进行了演出。如今的她在准备兽医资格证、驾驶证、教师资格证考试，并已进入当地企业实习。

助学圆梦项目受助人任胜军

任胜军，出生在甘肃省陇南市哈达铺镇的一个小村庄里。由于爸妈常年在外地打工，小时候的他一直过着留守儿童的生活，成绩常年垫底。对于学习失去信心的他14岁和哥哥一起前往父母打工的地方，想在那里谋生活。还好，亲戚的劝阻让他得以继续学业。如今，从兰州石化职业技术学院毕业的他，已经在宁波的一家世界500强石化公司开始了新生活。

多杰卓玛、任胜军等年轻人，在求学的路上都得到了思利及人助学圆梦项目的支持。2012年，无限极（中国）有限公司出资2000万元作为原始基金，成立思利及人公益基金会。2013年，思利及人公益基金会启动了第一个公益项目——思利及人助学圆梦项目，通过政府、高校和基金会三方携手，帮助贫困地区的优秀青年从“做梦”到“追梦”、“圆梦”，成为满足社会需求的技术人才，同时助力中国高等职业教育的发展。

2013年，无限极青海分公司携手思利及人公益基金会，在青海畜牧兽医职业技术学院设立思利及人助学圆梦项目，卓玛所在的助学圆梦班有43名学生。项目共补助60万元，用于这些学生的学费、书本费、住宿费及其他费用。

2016年，无限极甘肃分公司携手思利及人公益基金会，在兰州石化职业技术学院设立"思利及人助学圆梦班"，从任胜军所在的专业选出40名建档立卡贫困生，提供学费、住宿费和生活补贴等共计60万元，资助他们完成学业。

此外，助学圆梦班在课程中还融入了中华价值观及养生文化的内容，培养受助人成为有爱心、有知识，有能力的人才。

快乐足球，让孩子们获得更多快乐

在以素质教育为目标，强调全面发展的大背景下，无限极通过“快乐足球”等项目，让偏远地区的学生享受更加丰富的课外生活。

云南省景洪市勐罕镇的勐宽无限极海联小学，是当地镇上最为偏远的一所小学，也是无限极在全国参与建设的21所小学之一。如今学校占地45亩，有两座教学楼，662名附近4个村委会的孩子们在这里就读。这一切在20多年前，难以想象。2006年，无限极和当地政府共同为学校建起了三层的教学楼，此后的14年，从书籍、教学用具，到办公电脑、打印机……加上持续的志愿服务，最终使得学校面貌发生了翻天覆地的变化。

志愿者服务

2018年，无限极为学校引入了“希望工程·无限极快乐足球”项目。这个由中国青少年发展基金会和无限极（中国）有限公司联合发起的足球公益项目，已在全国100多所贫困、偏远小学开展，为孩子们打开了一扇通往足球世界的大门。如今，“快乐足球”已经在这里落地两年，孩子们获得了来自专业体育院校志愿者的指导，足球装备也得到了完善。

同样的场景，也出现在千里之外的陕西大荔县段家镇中心小学。段家镇地处渭北黄土高原南缘，2017年，当地人口2.6万，其中贫困村6个，建档立卡贫困群众552户1941人。段家镇中心小学是当地一所寄宿制中心小学。

2018年，在陕西省青少年发展基金会、当地驻村干部和无限极陕西分公司的牵线下，“希望工程·无限极快乐足球项目”在这里正式落地。从那时起，段家镇中心小学有了正式的足球场和校足球队。

“项目给孩子们带来了真正的快乐。”段家镇中心小学校长尚林冲说，原来孩子们的体育课就是简单的活动，自从快乐足球项目来了后，孩子们踊跃报名，通过足球队开展的各项训练，精神面貌有了很大改观。

创新公益项目 探索公益的可持续发展新模式

当地教育部门曾拉动各方资源，为提坚村小学修建了多媒体教室，希望把这里打造成教学试点，在全县推广“电化教学”，为孩子们打开通往世界的窗口。但可惜电脑迟迟未能到位。

了解情况后，2014年思利及人公益基金会为这所小学捐助了电脑和电脑桌，还联系了维汉双语志愿者，为孩子们普及基础电脑知识。

在喀什地区伽师县和夏阿瓦提乡赛克孜阿代木村，当地建成了一所幼儿园，计划免费招收周边的适龄儿童。2017年5月，思利及人公益基金会在喀什地区伽师县考察时，了解到一所幼儿园幼儿教育设施不足，便出资为幼儿园修建一块400多平方米人工草坪，可供全体师生使用8至10年。

咸阳市三原县洪水小学创建于1950年，是一所农村寄宿制完全小学。由于地处山区，交通闭塞，留守儿童、单亲儿童较多。由于环保要求，近年学校拆除了原有的锅炉房，寒冷的冬天师生的取暖成了问题，而到了炎热的夏天，教室温度高学生容易中暑。

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(责编：董童、李源)