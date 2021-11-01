阳泉市郊区环抱阳泉市建成区，与寿阳、平定、盂县相邻，是一个城乡融合型县区，面积512平方公里，户籍人口24.66万，其中农业人口10.4万，辖7乡镇1中心，157个行政村，18个城市社区。全区耕地总面积13.75万亩，其中基本农田7.6万亩，是全国乡村治理体系建设和全国新时代文明实践中心建设试点县区，省级人居环境整治示范县区、农村集体产权制度改革试点县区、脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接试点县区。

一、背景

农村人居环境整治是乡村振兴的重要途径，是提升群众生活幸福指数的重要抓手。近年来，阳泉市郊区以省级示范区建设为契机，以示范片、示范村创建为牵引，坚持高标准推进、高质量落实，全面实施“五大专项行动”，扎实开展乡村清洁行动，农村人居环境持续改善，人民群众的获得感、幸福感持续提升。

二、做法

压实“三级责任”，人居环境整治上下联动。坚持党建引领，层层落实责任，先后成立了全区农村人居环境整治和西南舁乡“北七村”河底镇燕龛沟3个指挥部，实行区、乡、村三级责任制。其中，区级成立区委书记、区长任双组长，相关行业部门一把手为成员的农村人居环境整治领导小组。乡镇成立党委书记、乡镇长任组长，分管副乡镇长任副组长，支村两委主要负责人为成员的农村人居环境整治领导小组。乡（镇）党政主要负责人为第一责任人，亲自安排部署、组织实施，督促督导，检查验收，村级党组织书记当好一线施工队长，农村第一书记、驻村工作队把农村人居环境整治作为帮扶工作的重要任务，宣传发动群众，精心组织实施，推动取得实效。全区上下形成了一级抓一级、层层抓落实的工作推进机制。

坚持示范引领，统筹人居环境整治兼顾多项工作。郊区以创建全省农村人居环境整治示范区为契机，把示范创建工作作为农村人居环境整治的首要任务，明确了以示范片创建为引领，打造示范村，抓好提升村，推进整治村的工作思路。确立西南舁乡“北七村”和河底镇燕龛沟2个集中连片区域作为市级示范片区，全面实施“五大专项”行动，同步推进农村道路建设、饮水工程、清洁能源、绿化美化、产业培育“五项基础”工程。坚持卫生乡村建设与创建国家卫生城市工作相结合，全面推进“1+5”综合整治行动。坚持人居环境整治与乡村振兴相结合，打造西南舁乡“北七村”乡村振兴示范区与河底镇燕龛沟特色旅游示范区，努力实现人居环境整治与乡村振兴的有效衔接。同时，在资金、技术上大力支持其他乡镇创建各具特色的示范片区，充分发挥乡镇的主导作用和农民的主体作用。

加强制度建设，推进人居环境整治制度系统集成。按照“四个亲自”的要求，区委、区政府“一把手”坚持每月进行一次现场调研督导，区指挥部坚持半个月召开一次工作调度会，区政府还把农村人居环境整治纳入为群众办实事内容，纳入党政干部绩效考核，强化监督考核和奖惩激励。农村人居环境整治实行问题清单制、台账制、周报制、督办制、问责制等制度，定期进行观摩评比，打分排队，奖优罚劣。组建农村人居环境整治督导考核组，采取明察、暗访相结合的方式，重点督导各乡镇组织领导、宣传发动、工作进展、实际效果、建章立制等情况，针对暗访过程中发现的“乱搭乱建、乱堆乱放、乱丢乱弃”现象，定期进行督查通报，责令相关乡（镇）、村及时整改，真正起到发现问题、解决问题、推进工作的作用。

加大资金投入，夯实人居环境整治经费保障。近3年来，全区农村人居环境整治工作财政投入资金近4亿元，占财政总收入的8.56%，是“十二五”期间的两倍，撬动农村及社会投资累计6.5亿元，其中直接用于农村拆违治乱、生活垃圾治理、污水治理、“厕所革命”、卫生乡村建设“五大专项”整治的资金达到2亿多。

2021年，郊区出台《郊区“六乱”整治百日攻坚专项行动奖补措施》，共计安排资金300万元，支持乡村“六乱”整治工作。并要求各级部门要统筹用好乡村振兴专项资金、衔接推进乡村振兴补助资金及各类惠农强农资金，创新投入机制，全面调动社会力量投入农村人居环境整治的积极性。

创新体制机制，提升人居环境整治整体水平。在生活垃圾收运过程中，委托湖北耀邦环境有限公司负责创卫区域的垃圾收运，实现“垃圾不落地”。在推进“厕所革命”过程中，在落实奖补政策的基础上，区财政拿出专项资金，给予水冲式厕所2000元/座补助。在扩大农业农村投资方面，争取到2020年中央预算内农村人居环境整治专项资金2000万元，重点支持厕所粪污处理、农村道路建设、村容村貌提升等环节，有力撬动地方政府和社会资本投入积极性。

强化宣传力度，营造人居环境整治浓厚氛围。在农村人居环境整治过程中，充分利用报刊、广播、电视、门户网站等传统媒体和快手、抖音、微信等新媒体，以及村大喇叭、黑板报、标语上墙、进村入户宣讲等形式多样的手段，宣传解读农村人居环境整治政策措施和治理要求，动员广大群众自觉主动参与，摒弃陈规陋习，养成良好习惯。今年以来，全区共印发各类宣传资料2843份，动员群众筹劳16128人次，在微信公众号、报刊等设立专栏，专题聚焦全区“六乱”整治工作多次宣传报道，营造出政府组织、群众参与、齐抓共管的农村人居环境整治浓厚氛围。

(责编：董童、李源)