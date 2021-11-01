甘肃：防疫一线闪耀最美“志愿红”

新冠肺炎疫情反弹，打破了陇原深秋的宁静。近期，甘肃各级团组织广泛动员青年力量投身抗疫一线。在核酸检测服务保障、城乡社区防控、老幼人群爱心服务、物资运输与分发等疫情防控岗位，处处活跃着最美“志愿红”。

10月20日，团甘肃省委发布通知，要求全省共青团组织积极投身疫情防控重大任务，广泛发动青年志愿者参与疫情防控，广泛动员社会力量参与疫情防控，全力以赴支援疫情防控斗争第一线。连日来，一支支由全省各地青年志愿者组成的服务队、突击队火速成立，一封封自愿请战书按满手印，越来越多的青年挺身而出。

兰州市七里河区青年志愿者微信群里，每发布一条志愿者招募信息，就有大量报名消息弹出，手机那头，是满怀抗疫热情的青年。

面对疫情防控的严峻形势，团兰州市七里河区委迅速组建青年突击队，安排专人负责青年志愿者工作。10月22日至今，为了按时把排班表发到微信群，确保志愿服务“各司其职，时有所需，必有所为”，负责登记信息、落实区域志愿服务的工作人员每天都要工作到次日凌晨。

在七里河区抗疫一线，从清晨6点到深夜零点，青年志愿者坚守在每一处核酸检测现场，组织市民有序排队，协助测量体温、引导居民做好信息登记，为婴儿、孕妇、老人开辟绿色通道……鲜艳的“红袖章”和“绿马甲”成为群众身边消除疫情阴霾的一抹亮色。

日前，酒泉市发布一份外省游客新冠肺炎核酸检测阳性的公告，酒泉进入抗疫时间。团酒泉市委积极动员全市各级团组织、各领域团员青年组建青年突击队、招募青年志愿者，全力投身抗击疫情一线。

90后青年薛莹是酒泉市人民医院呼吸与危重症医学科的护士，2020年春节期间，她作为援鄂医疗队成员，参与了湖北疫情阻击战。这次，面对家乡的疫情，她第一时间报名参加医院青年突击队。“救死扶伤是医护人员职责所在，勇敢站在一线是青年的担当。”她说。

像薛莹这样挺身而出的年轻人还有很多。目前，酒泉市、县两级30多个“青年文明号”等行业一线先进集体的735名团员青年和60多支疫情防控青年突击队队员，共有8000多名青年奋战在疫情防控第一线。

自疫情发生以来，兰州大学团委马上对接后勤保障部、保卫处等部门调研疫情防控志愿服务需求，校内各级团组织、青年志愿者协会广泛动员，两小时内即招募储备青年志愿者近4000名。

“我们分批次安排志愿者，70人一批，一批两小时，每天提前招募安排6批志愿者，确保满足核酸检测现场志愿服务需求。”兰州大学青年志愿者协会榆中校区服务中心负责人常洲旗说。近期，兰州大学组织开展了6轮全员核酸检测，千余名志愿者参与核酸检测服务工作。

此外，兰大食堂也活跃着大学生志愿者的身影。“我们每天招募近120名志愿者在各个食堂开展服务，引导就餐师生测温消杀、保持排队间隔等。”兰大青年志愿者协会城关校区服务中心负责人李小刚说。

“作为一名新时代的大学生和团员青年，在疫情危急时刻，我有责任、有义务冲在防疫的第一线。”日前，大学生李龙龙向团甘南藏族自治州委递交了志愿服务申请，她已在高速路口防控点开展服务时长79小时。

面对突发疫情，团甘南州委第一时间动员全州团员青年参与疫情防控阻击战。从返乡大学生到城市务工青年，从医务工作者到企事业单位职员，从出租司机到快递小哥……各领域青年积极响应，义无反顾投身这场没有硝烟的战斗。

在甘南州合作市，青年志愿者招募公告发出不到12小时，就有超过210人报名参战；在迭部县，共有230余名青年志愿者加入当地疫情防控队伍；在卓尼县，团组织迅速动员938名青年志愿者，累计上岗志愿者超过6300人次……

截至10月28日24时，甘南州从各级团组织，机关企事业单位，乡镇、街道，农牧村、社区，非公企业、社会组织等“两新”组织、大中专学生群体累计招募青年志愿者3125名，编入专业医护、便民服务、秩序维护、心理疏导等组别，全面充实一线防疫力量。

中铁兰州局集团公司各级团组织也积极行动起来，先后组建67支青年突击队、34支青年志愿服务队全面参与到政策宣传、疫情监测、排查预警、爱心送餐、上门服务等工作中。各车务站段、设备维护单位、后勤保障单位及货运系统各单位青年突击队也积极参与铁路疫情联防联控工作，为保障铁路运输作出了积极贡献。(马富春)