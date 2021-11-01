2021全国医院党建工作经验交流会（江苏站）召开

10月29日，人民网·人民健康联合苏州大学附属第一医院、中国卫生健康思想政治工作促进会城市医院分会，共同举办了党史学习教育“我为群众办实事”2021全国医院党建工作经验交流会（江苏站）。

党史学习教育“我为群众办实事”2021全国医院党建工作经验交流会（江苏站）

“苏州大学附属第一医院积极响应国家号召，重视公立医院党建工作，成立党史学习教育领导小组，召开党史学习教育动员大会。按照支部建在点上的要求，我们医院调整基层党支部架构，实施双责任带头人的制度。此外，在疫情防控常态化时期，我们通过高标准党建，推动疫情防控和医院高质量发展双提升。”苏州大学党委常委、副校长、附属第一医院党委书记陈卫昌表示，对于公立医院而言，要在彰显公益性的前提下，进一步强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，提升高质量发展的效能，激发高质量发展动力，构建高质量发展文化，更好地满足人民日益增长的医疗卫生服务需求。

苏州大学党委常委、副校长、附属第一医院党委书记陈卫昌

苏州市卫生健康委党组书记、主任盛乐指出，今年是“十四五”的开局之年，苏州做出了“十四五”规划，简单概括为“大开大合”四个字：“大”，定位为超大城市；“开”，开放性的平台；“大”，坚持大健康的理念；“合”，做整合型的体系。他说：“做好公立医院党建工作，关键要立紧紧围绕把方向、管大局、做决策、促改革、保落实这五方面。”

苏州市卫生健康委党组书记、主任盛乐

江苏省卫生健康委党组成员、副主任、机关党委书记兰青分享了江苏省在党建引领公立医院高质量发展方面的实践经验：一是充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；二是用心用情为群众办实事，强化宗旨意识和人民情怀；三是在全系统部署开展做维护核心的忠诚卫士，做守护群众的健康卫士的主题实践活动；四是率先开展公立医院党建工作的质量评价。

国家卫生健康委直属机关党委常务副书记、全国医院党建工作指导委员会办公室主任杨建立表示：“坚持和加强党对公立医院的全面领导，要凸显党委在医院领导工作中的地位，加强基层党支部的建设，把他们建成为人民健康服务的战斗堡垒。医院文化是医院核心竞争力的重要组成部分。医院文化建设的首要任务是践行全心全意为人民服务这一宗旨。要弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，建设公立医院高质量发展的新文化，发动医院全员参与医院文化建设，树牢全员质量意识。要以党建引领医院文化建设，厚植人文精神，为医院高质量发展凝聚人心、增添活力。”

国家卫生健康委党史学习教育第四指导组组长、中国卫生健康思想政治工作促进会特聘专家张建围绕“新时代公立医院党的建设”进行了分享交流。“我们承担的责任不仅是医院建设，还要积极推进健康中国建设。”

国家卫生健康委医院管理研究所副所长王凯从中央巡视组对全国公立医院党建工作、医院绩效考核存在的问题出发，给大家分享了推进公立医院高质量发展的六个方面的重点任务。他说：“当前，公立医院要全面贯彻新时代卫生与健康工作方针，以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西医并重，坚定人民至上的根本立场，牢固树立大卫生、大健康的理念，切实推动卫生健康系统，响应国家从以治病为中心向以人民健康为中心转变的号召，全面推进健康中国建设。”

“如何迎接新时期的公立医院高质量发展？首先，要学党史、悟思想、办实事、开新局；其次，以高质量党建引领医院的高质量发展；再次，面对新一轮高科技产业革命带来的机遇和挑战，我们要趁势而为，通过高科技来助力医院的高质量发展；最后，要加强重点专科建设，促进临床专科能力均衡发展。”湖北省卫生厅原副巡视员兼医改办主任、华中科技大学同济医学院医药卫生管理学院教授阮小明说。

在圆桌论坛环节，浙江大学医学院附属邵逸夫医院党委书记刘利民、中南大学湘雅医院党委副书记胡建中、无锡市人民医院党委书记丁胜、苏州大学附属儿童医院副院长严向明围绕“坚持和加强党对公立医院的全面领导”话题进行了探讨，为公立医院党建工作水平能力提升建言献策。刘利民指出：“在医院的建设过程当中，无论是党建还是医疗质量管理都至关重要。我认为，医疗质量是公立医院的生存之本，运营效率是公立医院的生存之技，持续发展是公立医院的生存之道。”

10月29日下午，三场主题分别为“党群建设：深入基层群众 加强 组织领导”“党院共建：贯彻新发展理念 推动高质量发展”和“传承百年辉煌路 启航健康新征程”的平行论坛同时举行，围绕加强公立医院党群建设、党建引领高质量发展和“我为群众办实事”实践活动等方面进行经验成果分享。