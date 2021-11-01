中国拥有最大疫苗产能是世界之福

科兴中维自动西林瓶包装线上的新冠病毒灭活疫苗。

新华社记者 张玉薇摄

十月十四日，一名女子在柬埔寨金边接种科兴新冠疫苗。

批隆摄（新华社发）

中国国务院联防联控机制科研攻关组公布数据显示，目前中国新冠疫苗全年产能接近50亿剂，预计今年产量超过30亿剂，在下半年将逐步实现。随着中国疫苗产能的提升，中国正尽己所能向世界，特别是向发展中国家，提供更多安全、有效的疫苗，促进疫苗在全球公平分配和使用。

据外交部消息，截至10月17日，中国共向100多个国家和国际组织提供了超过15亿剂新冠疫苗。仅10月14日至21日一周时间内，中国已向亚非拉欧约20个发展中国家提供了超过6000万剂疫苗。中国将努力全年对外提供20亿剂疫苗，并在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

产量提升 合作多样

9月9日，塞尔维亚新冠病毒疫苗工厂奠基仪式在该国首都贝尔格莱德举行，这是欧洲地区首家中国疫苗工厂，产能4000万剂，有望实现年产3000万剂。从捐赠、出口疫苗，到疫苗技术转让、合作生产，外媒关注中国新冠疫苗生产的巨大产能，对中国疫苗为全球抗疫发挥的作用详加报道。

据埃菲社报道，中国在新冠疫苗生产方面正大踏步前进，预计今年年底前将有6.1亿剂疫苗准备就绪。这些疫苗将在通过临床试验最终阶段后进入市场。中国力求成为全世界第一个大规模生产新冠疫苗的国家，为此中国与多个发展中国家合作，在临床试验最终阶段测试疫苗效果。

据美联社报道，中国加快推动疫苗检测设施和生产工厂的建设，并指定独立监督机构监督其装配。中国有11个疫苗进入临床试验阶段，其中4个进入三期临床试验。

法国《费加罗报》网站报道，根据英国艾尔菲尼蒂数据分析公司的数据，到2021年年底，全球新冠疫苗产量将超过120亿剂，其中一半将来自中国制造商。这是欧盟计划在2021年生产的30亿剂新冠疫苗数量的两倍。中国已经向全球100多个国家提供了疫苗。“这表明中国人提高产量的速度有多快，”艾尔菲尼蒂数据分析公司首席分析师卡罗琳·凯西解释说，“他们已经成为真正的行业冠军。迄今为止，没有任何别的国家生产出这么多新冠疫苗。”过去几个月，科兴生物与国药集团还通过在全球各地建立合作伙伴网络来强化生产。中国在新冠疫苗方面的突破，说明了中国制药行业的崛起。在生产仿制药和活性成分领域确立了地位之后，中国企业打算展示自己在创新方面的实力。

获得认可 渐成主流

“中国科兴疫苗是东南亚地区接种的主流疫苗，南美大陆也获得了数亿剂中国生产的新冠疫苗。”据《悉尼先驱晨报》网站报道，澳大利亚药物管理局承认来澳旅客接种的中国科兴疫苗。在澳大利亚重新开放边境后，8万多名中国留学生将返回澳大利亚求学。

从东南亚到非洲大陆，从中东到南美洲，多国媒体对当地接种中国疫苗的情况进行报道，中国疫苗的足迹遍布世界多国，为众多发展中国家建立防疫屏障提供源源不断的支持。

据新加坡《海峡时报》网站报道，尼泊尔卫生和人口部数据显示，截至10月6日，该国已有516万人接种中国生产的新冠疫苗，其中330万人已完成两剂接种。此前，孟加拉国已同意生产中国国药集团的新冠疫苗。疫情期间，中国还提供了检测试剂盒、个人防护装备和医疗物资。斯里兰卡地缘政治分析师兼作家阿桑加·阿贝亚古纳塞克拉指出，除了基础设施合作外，中国还开展了抗疫合作，是斯里兰卡最大的疫情救援物资提供者。

据柬埔寨《金边邮报》报道，柬埔寨新冠疫苗加强计划10月11日率先在首都金边市展开，并将向其他人口集中地区推广。此次采用的都是中国科兴新冠疫苗。柬埔寨总理洪森日前召开内阁会议时表示，疫苗加强计划将有助于该国经济恢复。

“中国是智利、厄瓜多尔等一些南美国家新冠疫苗的重要合作伙伴，而且合作还在继续。”泛美卫生组织主任卡里萨斯·埃蒂安称。智利卫生部近日发布的一项最新研究结果显示，在接种第三剂科兴疫苗后，疫苗对有症状感染者的保护效果显著提升至80%以上。智利是全球最早采用新冠病毒灭活疫苗为居民进行大规模接种的国家之一，该国使用的疫苗都是中国北京科兴中维生物技术有限公司自主研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”。

安全有效 使用放心

“参与巴西临床试验的工作人员表示，中国新冠疫苗的有效率已超过国际科学家认可的标准。随着发达国家从西方制药公司购买新冠疫苗，发展中国家则将希望寄托在中国身上。”美国《华尔街日报》报道称，中国科兴生物制药公司的新冠疫苗在巴西完成三期试验，结果证明有效，这意味着卫生监管机构可以授权批准疫苗使用。巴西是首个完成中国新冠疫苗三期试验的国家，该疫苗还在印尼和土耳其进行试验。

中国疫苗的安全性、有效性获得越来越多国家认可，国际社会不断对中国疫苗投下“信任票”。阿根廷卫生部部长比索蒂宣布，阿根廷国家食品药品及医疗技术管理局已正式批准对国内3岁至11岁儿童接种中国国药新冠疫苗。国药疫苗是目前最安全的新冠疫苗之一，让阿根廷儿童接种国药疫苗不仅可以保护其自身安全，也将有效遏制疫情的传播。

埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞近日表示，从埃塞俄比亚已经接收的中国新冠疫苗接种情况来看，有足够证据表明，我们可以放心使用中国提供的疫苗，因为这可以预防感染，对感染新冠肺炎的患者也能减轻症状和防止死亡。

据厄瓜多尔《宇宙报》报道，厄瓜多尔卫生部宣布，从10月15日起为该国6岁至11岁儿童接种中国科兴新冠疫苗。目前，该国12岁至15岁青少年的疫苗接种已经展开。厄瓜多尔卫生部长希梅娜·加尔松表示，目前已有超过60%的厄瓜多尔人接种了科兴疫苗。中国疫苗效果很好，副作用也很小，受到了大众欢迎，对该国实现经济和社会重启具有积极影响。厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚近日表示，厄瓜多尔对中国疫苗的质量充满信心，中国是支撑该国疫苗接种计划的“脊梁骨”。