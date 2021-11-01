银发族上网，健康适度很重要

互联网应用适老化改造正在大面积落实，今年4月工信部还发布了《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》，将改造要求具体化。这些举措帮助银发族免受时代抛弃，跨越“数字鸿沟”。如今，老年人上网娱乐、购物的多了，因不会使用健康码而寸步难行的尴尬少了。

但同时应该注意到，银发族在享受数字化便利的同时，也容易沉迷于网络不能自拔，不断刷视频、玩游戏、购物打赏。在熟练使用和有度使用之间找一个平衡点，引导老年人健康、适度用好互联网，需要引起整个社会的关注和重视。

宽裕的时间、自由的日程，加上初入互联网世界的好奇、飞速发展的针对性智能算法……相较于中青年，老年人的确拥有更易沉迷的客观条件。但随着身体机能的退化，老人与未成年人一样，在辨别信息、自我克制等方面呈现出相似的短板。

当下进行的适老化改造过程中，有开发者在积极探索更适合老年人的操作逻辑，不仅将字体、界面等外观元素变得更醒目，而且为老年人提供贴心的服务，如“一键打车”“一键分享给亲属”“陪伴电台”等功能，契合老年人的需求痛点，真正站在老年人角度思考，省心省力，直达所需。这正是我们应该大力提倡的。

也有一些开发者在改造应用的过程中，仍保留贴片广告、暗示性赚钱等功能，将老年人视为争抢的“客户”，吸引老年人长时间上网，谋取商业利益，这显然背离了整个社会爱老、敬老的初衷。

对老年人而言，互联网更该具有福利性而非商业性。与保护未成年人相似，有关部门和企业也可以为老年人建立合适的“防沉迷”系统，引导他们养成健康的使用习惯。开发者可以周期性在应用中提示使用时长，并同时指导老人学会简单的放松方法，帮助他们休息眼睛，放松身体姿态。相关部门也可以考虑为软硬件制造方建立联系，借助可穿戴设备、人脸识别等新技术手段，实时监测和提示老年人的健康数据、上网习惯，打造适合老年人使用的设备。

相较“互联网原住民”一代，老年人在上网时被骗受害的风险更高，这是老人沉迷网络的一大隐患。除了有关部门严格把关，努力杜绝欺骗性的信息、督促摒弃诱导性的设计之外，也要调动全社会的力量，帮助老年人提高媒介素养，学习网民的基本技能。充分发挥社区、家庭等离老人最近的力量，组织受骗者、公安机关工作人员现身说法。子女更要积极走进老人的内心世界，充分意识到老人在上网过程中可能面临的风险，提醒和教育父母增强防范意识，帮助长辈逐渐学会辨识信息来源，也可以充分利用手机本身的功能，远程操作给予长辈必要的帮助。

建设年龄包容、数字包容的老年友好型社会，既要让老年人“会用”互联网，也要引导他们“健康”地用、“适度”地用。这不仅是在为当下的老年群体造福，也会让未来的我们更从容地老去。