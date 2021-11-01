让老年人数字生活更健康

在湖南省长沙市天心区金盆岭街道夏家冲社区，老人学习使用智能手机自拍。

新华社记者 陈泽国摄

2016年以来，中国60岁以上网民规模增长了3倍多。60岁以上中老年群体在网民中的占比也大幅提高。

数据来源：第38至第48次《中国互联网络发展状况统计报告》

本报记者 谭涵文制图

提到沉迷网络，大部分人的第一反应都是青少年，然而近年来“网瘾群体”出现了“老龄化”趋势，“银发低头族”在增多。过度依赖社交媒体和网络群组，刷手机昼夜颠倒、茶饭不思，已成为一些老年人的日常生活状态。

中国互联网络信息中心发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国网民规模达10.11亿，其中60岁以上网民占比达12.2%，约1.23亿人。而艾媒研究院发布的《2021年中老年群体触网行为研究报告》显示，51%的中老年日均上网时长超过4小时。

老年“网瘾群体”增加的原因何在？背后折射出哪些隐忧？应该如何引导老年人养成更健康的上网习惯？

触网上“瘾”源自孤独感

家住北京的杨爷爷年轻时当过兵，复员后进了农药厂，一直是单位的“文艺骨干”。照老伴的话说：“玩篮球、拉二胡、打扑克，只要是娱乐项目，他一沾马上就无师自通。”几年前，女儿为他买了智能手机和平板电脑，本为方便联络，谁知却带来一系列麻烦。

拿到设备没几天，杨爷爷就“爱上”了这些小玩意儿，每天抱着不撒手，不是在线“斗地主”，就是追剧，吃饭匆匆扒拉几口，原本固定的饭后散步健身变得“三天打鱼两天晒网”，就连晚上睡觉有时候也要偷偷爬起来玩上两把游戏。

杨爷爷老伴说：“年轻时候他脾气很好，我性子急，他都让着我，这一辈子都没怎么吵过架。谁知道越老反而越像小孩，为个破手机和我吹胡子瞪眼，像变个人似的。”孩子们更是心疼：“天天这么没日没夜地玩手机，别说是老年人，就是年轻人身体也吃不消。”

劝他少上网，话说了一箩筐，可杨爷爷就是不为所动，甚至觉得是家人故意与自己作对，说得烦了还大发脾气。趁人不注意，杨爷爷气鼓鼓地向记者小声抱怨：“他们都不喜欢我，不让我玩。”

“老年人网络成瘾背后的最重要原因是心理上的孤独感。”中国人民大学智慧养老研究所所长左美云教授指出，“身体活动能力受限，加之疫情以来尽可能减少聚集的防疫要求，老年人社交和娱乐活动少，而在线打牌、刷短视频等网上娱乐，拓展了老人的社会关系、增加了老人的娱乐方式。”

另外，从生理因素来说，随着身体机能的老化，人体脑结构也会发生变化，人的情绪控制和自我控制能力变差，更容易性情偏执，老人上网往往自己注意不到时间的流逝，等发现时已经过去很长时间。

何阿姨的女儿刘女士也有类似的困扰。身为大学工科教授的何阿姨属于不折不扣的“高知群体”，最近沉迷于网络上各种不知真假的“养生知识”，还热衷于转发给家人。

“每天除了工作和吃饭，我妈就坐在那里刷手机。”刘女士苦笑，“万幸的是她还只是停留在转发阶段，没把这些养生谣言挨个儿试一遍。”

左美云表示，老年人的信息素养相对较低，对于网络信息的甄别能力远不如年轻人，在大数据的围堵下，精准推送的“算法”让他们更易陷入“信息茧房”，变得执拗而不自知。

有”度“触网能保持精神活力

其实，“银发低头族”现象绝非偶然。身处信息化时代，老年人上网问题受到更多关注，本质上是因为中老年网民群体大幅增长，这一问题不应被简单归咎于老人自身，更不能因噎废食、否认老年人接触网络新事物的意义。

理性看待互联网对银发族的影响，关键在于把握上网的“度”。

中国人民大学人口与发展研究中心副教授靳永爱表示，互联网时代信息技术的发展有助于突破传统空间限制，为实现积极老龄化、提升老年人福祉创造新的机遇和平台。

黑龙江省佳木斯市的张奶奶接触智能手机已有四五年了，最开始是女儿手把手教她如何上网。起初，她用得也不熟练，只勉强会收发微信。如今随着不断学习，她俨然已是熟手——从看新闻到刷短视频，再到手机购物和生活缴费，无一不精。

更令张奶奶高兴的是，互联网拉近了与亲朋好友的距离。微信通讯录里除家人外，有不少当年的老同学、老同事，逢年过节相互问候，婚丧嫁娶也会通知，张奶奶并不感到寂寞。每每学到新本领，张奶奶都很开心。

或许在年轻人看来，这样的“探索”简单得有些幼稚，但对于一位非“互联网原住民”而言，不断探索到的新内容能让她在精神上保持活力。

如今，张奶奶早晚接送外孙女上下学，白天坚持锻炼身体，抽空研究和探索互联网这片“新天地”，每天的生活充实而快乐。

“与从不使用互联网的中老年人相比，触网老年人社会适应能力更强，与家人、朋友的交流频率明显增加。但如果过度使用，所带来的负面效应则会抵消掉正面影响，对老年人的身心健康不利。”靳永爱说。

左美云认为，适当接触网络有助于培养老年人的自信心和成就感，可以减轻他们对于“被时代抛下”的恐惧与无助。同时，互联网扩展了老年人的社交圈，能够缓解孤独感，让老人们找到快乐。而使用智能手机必需的划动屏幕操作、老年人喜爱的在线棋牌等益智类游戏，让老年网民们积极动手动脑，客观上有助于老年人身心健康。此外，蓬勃发展的VR、AI等新技术，在将来甚至可以模拟策马奔腾、攀爬珠峰等场景，通过高新数字化设备让老人们感受到“第二青春”。

多方护航老年人融入智能时代

在2021年的中国传统节日重阳节来临之际，习近平总书记对老龄工作作出重要指示，强调要让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。

近年来网络和电子产品“适老化”问题越来越受到社会关注，“不要让老人被智能时代抛弃”成为很多人真切的呼声。

2021年1月起工信部在全国范围内开展为期一年的“互联网应用适老化及无障碍改造专项行动”，首批将完成与老年人等群体工作生活密切相关的115个公共服务类网站和43个手机APP适老化及无障碍改造，让老年人可以用到更多界面简单、操作便捷的服务产品。

“字大了、功能简单了，用得更直接、更舒服。”家住湖南的潘奶奶说，在许多应用适老化改造后，确实方便多了，但随着易用性增长的还有她每天的上网时间。“不管是买东西还是看视频，都不断有我感兴趣的新东西刷出来，其实有时候也不想一直玩了，但就是有点管不住自己。”

一些APP的适老化大多局限于放大字体、图标，提高对比度，兼容读屏软件等方式，在算法上并没有太多考虑到老年人的使用特点。

正如某购物APP上线的“长辈模式”，其中依然不乏与大品牌相似度极高的劣质产品推荐、夸大实际功效的广告，不改变电商营销的算法，所谓的“老年模式”不仅无法为老人提供便利，还可能成为无良商家诱骗老人购买劣质产品的帮凶。

“企业应加强自身的社会责任感，积极改进自身算法，在识别到用户为老人时避免单纯的相似性推荐，尽可能避免老年网民陷入‘信息茧房’、进而上瘾。”左美云说。

“帮助老年人更好、更正确地使用互联网，离不开国家、社会、企业和家庭各方共同的努力。”靳永爱指出，企业还可以在自己的应用内加入时间提示功能，老年人使用到一定时间后，自动提示“已使用时间”“请注意”等信息，提醒老人自我调节。同时，政府部门也可以鼓励社区结合反诈防骗工作，组织老年人安全用网等“干货”培训，帮助老年人更好地使用互联网，充分发挥老年人用网的正面效应。

左美云强调，相关部门要做好老年大学的资源投放，通过经济补贴、荣誉鼓励等方式，促进老年人积极主动融入社会，减轻他们的孤独感和不安感。此外，社区应多组织户外活动、才艺表演，增强其他文娱方式的吸引力，并加快社会设施的适老化、无障碍化建设，为老年人出门提供便利，让老年人愿意出门、出得来门。