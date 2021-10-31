西宁新增1例新冠肺炎确诊病例

新华社西宁10月31日电（记者李宁）青海省西宁市10月31日新增1例新冠肺炎确诊病例，目前共有4例确诊病例。西宁市已对相关地区采取封控管控措施，并增设1995个核酸临时采样点。

记者从青海省西宁市新冠肺炎疫情防控处置工作指挥部获悉，31日新增的新冠肺炎确诊病例陈某某，女，28岁，现住西宁市城西区高槽巷3号院，已转运至定点医院隔离治疗，经专家会诊，确诊为轻型。目前西宁市已对陈某某开展流行病学调查、实验室检测和密切接触者追踪，相关地区已加强封控管控。

针对当前疫情防控形势，在现有医疗机构核酸检测点开展24小时核酸检测服务基础上，西宁市在城区封控区、管控区、防范区以外，增设了1995个核酸临时采样点。西宁市政府副秘书长马树青表示，增设临时采样点，重在为全市大范围全员核酸检测做好准备，同时满足市民“愿检尽检”需求。