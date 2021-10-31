国家卫健委：30日新增新冠肺炎确诊病例71例 其中本土病例48例

新华社北京10月31日电 国家卫生健康委员会31日通报，10月30日0至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例71例。其中境外输入病例23例（上海9例，浙江4例，广西3例，内蒙古2例，天津1例，山东1例，河南1例，湖北1例，广东1例），含6例由无症状感染者转为确诊病例（浙江4例，河南1例，广西1例）；本土病例48例（黑龙江19例，其中黑河市18例、哈尔滨市1例；内蒙古10例，均在阿拉善盟；甘肃9例，其中天水市5例、兰州市4例；山东3例，均在日照市；宁夏3例，均在银川市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；北京1例，在昌平区；江西1例，在上饶市），含5例由无症状感染者转为确诊病例（山东3例，黑龙江1例，宁夏1例）。无新增死亡病例。新增疑似病例3例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者7241人，重症病例较前一日减少6例。

境外输入现有确诊病例382例（无重症病例），现有疑似病例5例。累计确诊病例9604例，累计治愈出院病例9222例，无死亡病例。

截至10月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例814例（其中重症病例33例），累计治愈出院病例91701例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97151例，现有疑似病例6例。累计追踪到密切接触者1252754人，尚在医学观察的密切接触者42333人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例，其中境外输入21例，本土2例（山东1例，在日照市；云南1例，在德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例11例（境外输入6例）；当日解除医学观察9例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者399例（境外输入355例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28828例。其中，香港特别行政区12345例（出院12034例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院73例），台湾地区16406例（出院13742例，死亡847例）。