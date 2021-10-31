全力推进各项防控措施提质提速（国务院联防联控机制发布会）

本报北京10月30日电 （记者杨彦帆）国务院联防联控机制30日召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况，并答记者问。

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至10月29日24时，近14天内，有14个省份报告新增本土确诊病例或无症状感染者，当前疫情仍呈快速发展态势，防控形势严峻复杂。要全力推进各项防控措施提质提速，把每项工作、每个环节做实做细做到位。

“总体看，本轮疫情点多、面广、线长。”国家卫健委疾控局副局长吴良有说，从目前疫情发展态势看，内蒙古额济纳旗自10月25日以来连续4日未再发现溢出外地病例，当地近日新增病例主要从集中隔离点发现，前期各项防控措施成效开始显现，疫情社区传播态势基本得到遏制。湖北、湖南、四川、贵州、陕西等省份连续4天以上没有新增病例，这些地区的疫情正得到有效控制。北京、河北、山东、青海、宁夏等省份疫情基本平稳，将持续指导各地做好疫情防控工作。甘肃省近期的病例主要从集中隔离点发现，个别地区在社区筛查中发现零星病例，下一步将加快对感染来源调查和传染源管控，尽快切断社区传播链条。

“黑龙江黑河疫情自10月27日报告以来发展迅速，根据目前流调和病毒测序结果，本次疫情与近期内蒙古、甘肃等地的本土疫情均无关联，是一起新的境外输入病毒引起的疫情。”吴良有说，目前新增病例主要通过全员筛查和主动就诊发现，提示当地已发生社区传播，并且存在扩散外溢风险。国务院联防联控机制已派出工作组赶赴黑龙江黑河指导、支持当地开展风险人群排查、核酸检测、流调溯源等应急处置工作。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红介绍，此次疫情60岁以上老年人感染的比例较高，再加上一些老年人有基础病，重症比例偏高。西部地区，特别是额济纳旗等一些地方的基层医疗服务能力较为薄弱。目前采取的举措包括：将患者集中到综合能力比较强的定点医院进行救治；派出具有丰富经验的国家级医疗救治专家，建立线上会诊制度；提早向各地调拨恢复期血浆和特异性免疫球蛋白等药品和资源等。

“从去年到今年，已经累计采集康复者恢复期血浆152.3万毫升，其中已经用于临床治疗的达到114.9万毫升，为患者的救治提供了非常有力的支持。”郭燕红说。

截至10月29日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗22亿6222.6万剂次，完成全程接种的人数为10亿7038.6万人。“国务院联防联控机制根据相关工作进展，综合考虑我国的疫苗生产能力、接种能力、临床试验情况和防控工作实际，将疫苗接种目标人群由12岁以上调整为3岁以上。”吴良有说，将继续按照知情同意自愿的原则，积极引导3—11岁适龄无禁忌人群“应接尽接”。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆说，家长要了解疫苗、疾病的知识，还要了解新冠疫苗接种的流程和孩子的健康状况，在现场要如实提供儿童目前的健康状况和过去既往接种的禁忌症。

海关总署卫生检疫司副司长李政良表示，今冬明春，我国面临的新冠肺炎疫情境外输入防控形势依然严峻。海关总署坚定不移落实好“外防输入、内防反弹”策略，强化科学精准防控措施，严格做好口岸疫情防控。继续坚持疫情信息跟踪研判，科学完善疫情防控方案，精准做好入境人员卫生检疫，提升口岸支撑能力，坚持“人物同防”“多病共防”。

国家卫健委基层司监察专员傅卫说，社区防控的关键在于要落实社区网格化管理和各项综合的防控措施，风险预警核查要快，隔离管控措施要准。要充分发挥村居的公共卫生委员会和家庭医生的作用，持续加强对社区人员的疫情防控和健康知识的宣教，增强居民的自主防护意识以及有中高风险旅居史的主动报告意识和发热后能够到正规医疗机构发热门诊就诊的意识。

《 人民日报 》（ 2021年10月31日 02 版）