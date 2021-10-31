精细精准落实防控措施 尽快遏制多点散发疫情

新华社兰州10月30日电 中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰28日至30日到甘肃省兰州市、天水市调研指导疫情防控工作，实地了解社区管控、核酸筛查、集中隔离、流调排查、物资保障等情况，与定点医院的医疗专家视频连线研究患者救治工作，听取省市和前方工作组汇报，部署推进重点防控任务。她强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示精神，落实党中央、国务院决策部署，加强疫情防控的统一领导，完善扁平化的指挥体系，态度坚决、措施精细、处置高效，一鼓作气打赢聚集性疫情歼灭战。

甘肃疫情由旅游活动引起，点多、线长，感染者活动范围大，防控形势存在一定的不确定性。孙春兰强调，要迅速采取果断措施，持续抓好部署任务的落实，力争尽快控制疫情。兰州要提高核酸筛查的效率和质量，严格社区分级分类管理，阻断疫情在社会面传播。天水要提升流调溯源速度，快速锁定风险人员并隔离管控到位，尽早切断传播途径。这次疫情感染者病情发展快，重症患者超过20%，有基础病的老年人多，要精心救治每一位患者，坚持同质化、规范化治疗，组织专家团队对重症病例进行“一对一”分类施治，加强护理力量，做好营养保障、心理疏导和人文关怀，对治愈的异地患者及时送返当地做好康复。要针对检测点、隔离点、医疗机构等防控的薄弱环节，压实责任，抓好各项制度的落实，加强专业指导和人员培训，坚决避免交叉感染。

孙春兰指出，当前全国疫情仍然复杂严峻，要始终坚持“外防输入、内防反弹”的总策略，压实“四方责任”、落实“四早”要求，防止疫情规模性输入和反弹。要认真排查疫情跨区域传播的漏洞，总结汲取教训，完善核酸检测、信息共享、区域协查等防控机制，避免防控出现盲区、漏管失控。要研究完善边境口岸城市疫情防控的办法，扩大重点人员的检测范围和频次，加快建立多点触发的监测预警机制，守好外防输入的第一道防线。要推动西部地区公共卫生应急体系建设，规划布局建设定点收治医院、基层核酸检测点等设施，充实专业队伍力量，提高疫情应急处置能力。

《 人民日报 》（ 2021年10月31日 02 版）