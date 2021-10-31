新华社哈尔滨10月30日电 题：防线是否筑牢？核酸检测进展如何？物资供应是否有保障？——直击黑龙江黑河疫情防控一线

新华社记者

截至10月29日24时，位于中俄边境的黑龙江省黑河市本轮本土新冠肺炎确诊病例已有36例，其中29日单日新增26例。作为黑龙江省本轮疫情的重灾区，黑河当地疫情防线是否筑牢？核酸检测进展如何？物资供应是否有保障？记者来到这座边境小城一探究竟。

社区防线“守门员”

30日中午一点多，记者在黑河市爱辉区一处封控小区——金兰社区气象小区封控点看到，一户居民的家属从封控点外拿来蔬菜、牛奶等物品，小区疫情防控管控小组4名“全副武装”的工作人员正与其交接。

隔着围栏，年轻的社区工作人员杨周宇向记者介绍了小区情况：“目前小区所有居民均不能外出，我们拿到物资后，会给居民送上楼。为保证无接触配送，我们在敲门后把物资放在居民家门口，后退三步，等居民开门取到物资后，我们再重新给门上贴封条、做消杀。”

据杨周宇介绍，目前金兰社区共有11人在这里坚守，负责协调核酸检测、物资运送、居民生活垃圾处理等工作。

黑河市公安局经济合作区分局执勤民警宋晓燕正在气象小区警戒线外警戒。她介绍说，她和同事们27日开始就投入到疫情防控一线。疫情防控期间人手紧缺，她们分白班和夜班两个班次，白班要在这里执勤十几个小时。

正采访着，来自黑龙江省第三医院的高宇航等几位医护人员从救护车上下来，手里拿着蓝色核酸检测箱，准备给小区居民做核酸检测。和其他驰援前线的白衣战士们一样，他们的防护服上写着自己的名字。“27日凌晨我们就接到了医院通知，第一时间来到黑河驰援。”高宇航说。

黑龙江省医护人员第一时间驰援、黑河市机关单位工作人员下沉社区……边城寒风中的坚守，给这座小城增添了抗疫信心。

“全员核酸”进行时

“告诉香姐，这栋没有了，赶紧通知下一栋。”身穿防护服的黑河市世纪花园小区网格员孟兆杰回身对一旁的同事喊道。

记者在黑河市多个小区看到，在黑河市爱辉区第四轮核酸检测现场，很多社区网格员采取“分栋通知”方式，在一栋楼里的居民核酸检测快结束时，再通知下一栋楼居民出来排队，减少居民在寒风中等待时间。

“我刚下来的时候前面就没多少人等着了，三五分钟就能检测完。”小区居民任德鑫说。

在金兰社区的华泰滨江锦苑小区，这里的居民正在有序排队接受核酸检测。来自黑河市美罗艺术团的梁玉琴从29日起就加入抗疫志愿者队伍。此刻她正在帮医护人员给做完检测的居民发放一张写有“第四次核酸检测”的绿色小票。

“我们今天早晨5点多就起床了，6点多来这里帮助做核酸检测，每个做完检测的居民都要领取这个小票，作为检测证明。我们的抗疫目标是坚守到胜利的那一天。”梁玉琴说。

提高核酸日检测能力，是提高疫情防控能力的重要保障。记者了解到，10月30日黑河市爱辉区已开展第四轮核酸检测，前三轮核酸检测已覆盖18万人。

防疫保供两不误

“您好，请扫码测温，购物全程佩戴好口罩。”在黑河市爱辉区玉国生鲜超市，入口处的工作人员身穿防护服，提醒前来购物的顾客做好个人防护。

玉国生鲜超市是爱辉区规模较大的超市。记者看到，偌大的超市中，顾客并不多，大家都在有序选购商品。货架上，蔬菜、水果、粮油、肉类等一应俱全。

“这些水果都很新鲜，种类也齐全，物价没有上涨。我准备一次多买一些，减少出门次数。”正在为孩子挑选火龙果的黑河市民于元鹏对记者说。

玉国生鲜超市店长李玉霞说，超市提前与供货商对接，保障货源稳定供应。此外，超市严格按照市场指导价格定价，因此物价平稳。

“黑河市启动生产生活必需品监测日报制度，对市区水电煤、米面油等14大类65种生产生活必需品进行日监测。”黑河市发改委主任李俊忠说，当前市区生产生活必需品总体价格平稳、供应充足。

据了解，黑河市区米、面、食用油的库存数量可满足市民30天以上需求，速食食品、瓶装水等存量充足。

“为了疫情防控和生活保供两不误，黑河市对运输生活物资和防疫物资的车辆采取闭环管理措施。司机全程不下车，由专人进行卸货作业，最大限度降低疫情传播风险。”黑河市工信局局长刁卫东说。（记者管建涛、陈聪、王鹤、刘赫垚、王松）