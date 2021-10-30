3至11岁儿童已经接种新冠疫苗超过353万剂次 力争年底完成全程接种

人民网北京10月30日电 （记者张文婷）今日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有表示，截至到10月29日，3至11岁儿童已经接种新冠疫苗353万剂次。此外，就3至11岁儿童接种新冠疫苗时涉及到的问题，相关专家进行了详细解答。

3至11岁儿童接种新冠疫苗应与其他疫苗间隔14天以上

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆介绍，3至11岁儿童是我国预防接种的主要对象，家长有一定的经验，家长在儿童接种新冠疫苗之前，应了解疫苗、疾病的知识，要了解接种流程和孩子的情况。

王华庆说，儿童的接种是按照预约接种的原则，家长要做好预约，带好孩子接种证。要在知情同意的基础上开展接种，儿童心理紧张的话，家长要做好疏导。接种过程中，家长以及儿童要做好防护，配合当地的防控工作，儿童接种后要留观30分钟，避免剧烈运动。如果出现怀疑与接种有关的不良反应，家长要及时报告。

他表示，儿童这个时期可能还要接种其他疫苗，因此要做好接种新冠疫苗与其他疫苗间隔14天以上的规定。但如果因为咬伤等情况需要接种狂犬疫苗、破伤风疫苗，可以不考虑间隔时间。

3至11岁儿童的安全性和免疫原性与18岁以上人群没有显著差异

会上，国家卫健委疾控局副局长吴良有介绍，目前国药中生北京所、武汉所，科兴中维的新冠灭活疫苗已经获准在3至11岁人群中开展紧急使用。国务院联防联控机制根据相关工作进展，进一步扩大了接种范围，将疫苗接种人群由12岁以上调整为3岁以上。

吴良有介绍，接种新冠疫苗是控制疫情传播的重要措施，此前我国已经对12岁以上人群接种新冠疫苗，在前期接种基础上，我国加快了对3到11岁人群接种新冠疫苗的研究，新冠疫苗在3至11岁儿童的安全性和免疫原性，与18岁以上人群没有显著差异。

他表示，将继续按照知情、同意、自愿的原则，积极引导3至11岁无禁忌人群应接尽接，力争12月底前完成全程接种。同时，接种点要求有儿科急诊急救人员，还有儿童急救药品保障。截至到10月29日，已经接种353万剂次。