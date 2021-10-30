“疫情的社区传播少量散发、相互关联”

截至28日24时，新近发生的新冠肺炎疫情已导致甘肃确诊本土病例75例，5个小区先后被调整为中风险区，重点地区已实行小区封闭式管理。本轮疫情传播呈现哪些特点？防控难点有哪些？社区封闭管理的必要性和作用如何？居家如何防控？针对当前公众关注的焦点，新华社记者28日下午采访了国务院联防联控机制综合组甘肃工作组专家、上海浦东新区上钢社区卫生服务中心主任杜兆辉。

问：本轮疫情传播呈现哪些新的特点？

答：本轮疫情在社区传播中呈现“少量散发、相互关联”的特点。现在确诊病例涉及小区较分散，但相互间关联性较强，这为我们梳理社区风险点位提供了有利条件。

问：疫情社区传播的控制及防范中面临哪些困难？如何解决？

答：社区传播管控的重难点是对风险点位和密接、次密接人员的摸排和管控，需从两方面努力：一是各有关部门密切协同、充分发挥效能，同时当地要落实好各项社区管控措施。二是全体市民密切配合、主动报告，做好个人防护，配合社区管控，并关注风险点位，若行程轨迹存在时空交集及时报告，居家等待专业人员研判。

问：目前，甘肃省将社区划分为封控区、管控区、防范区，应如何管控？

答：封控区实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，居民严格居家、足不出户，由当地政府做好生活物资配送、健康监测、核酸检测等各项上门服务。管控区实行“人不出区、严禁聚集”，每户居民在规定时间段安排一名家庭成员外出购买生活物资，严防人员聚集，落实健康监测和核酸检测。防范区实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集”，做好交通出行限制、公共场所扫码、测温等管控措施。

问：甘肃省重点地区已实行小区封闭式管理，其目的和作用如何？

答：实行小区封闭式管理是为了及时阻断可能的疫情传播，通过核酸检测等手段及时排查风险人群，尽快控制社会面疫情。从兰州市目前已实行封闭式管理的小区看，整体秩序良好，居民防范、配合意识较好，很多小区集思广益，实现了科学防疫。例如，利用微信小程序登记出行及返回时间，有助于高效掌握居民动向。

问：目前大多数人居家办公或学习，如何做好防控？

答：居家仍需提高防控意识，做到“非必要时不出门，邻里之间不串门，出门采购速速回”，不宜就近出门锻炼，使用快递须无接触配送，做好表面消杀。（李杰、马莎）