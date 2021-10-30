北京顺义公布3名密接行程轨迹 涉及商场、超市等

近日，北京市及多个省市和地区报告多名新冠确诊病例。2021年10月28日通过缜密排查及精准流行病调查，现将涉及顺义区的3名密切接触者行程轨迹，公布如下：

密接1：男，39岁，现住顺义区某小区。10月24日与某确诊病例在某活动现场有近距离接触史，被判定为密切接触者，已转运至集中隔离点隔离医学观察。10月24日从活动现场自驾回顺义家中，乘坐电梯回家，随后下楼遛狗，其间未与任何人接触。10月25-26日自驾车往返于工作单位（大兴区）和顺义住家。10月26日晚之后一直居家未外出。

密接2：女，28岁，现住顺义区某小区。10月24日与某确诊病例在某活动现场有近距离接触史，被判定为密切接触者，已转运至集中隔离点隔离医学观察。10月24日活动轨迹与密接1相同。10月25-26日，中午在家订外卖，未与外卖员接触；下午自驾往返于工作单位（顺义区）与住家；晚上乘电梯遛狗，其间未与任何人接触。10月26日下午自驾前往工作单位的路上在某核酸检测点测核酸。10月27日，中午在家订外卖，未与外卖员接触；下午在家门口收闪送快递，与快递员接触半分钟左右；之后乘电梯遛狗，其间未与任何人接触，之后一直居家未外出。

密接3：女，27岁，现住顺义区某小区。10月23日与某确诊病例在某活动现场同室暴露，被判定为密切接触者，已转运至集中隔离点隔离医学观察。10月23日在顺义区某商场吃晚餐，饭后在商场内超市购物。10月24日早上在小区内活动，下午打车往返于朝阳某小区和顺义住家，在顺义住家小区内某便利店购物。10月25日早上拼车前往工作单位（朝阳区），下午返回顺义住家小区，在小区内活动。10月26日早上拼车前往工作单位（朝阳区），下午前往顺义某商场逛街、吃饭、去洗手间。10月27日早上拼车前往工作单位（朝阳区），之后打车前往顺义某医院测核酸。10月28日早上在小区某快递自提店拿东西后到小区里某超市购物，随后一直居家未外出。

截至目前，以上所有密切接触者、相关次密接及环境核酸检测均为阴性。