北京29日新增2例本土确诊病例，均在昌平

10月29日0时至24时，新增2例本土确诊病例（昨日已通报），无新增疑似病例和无症状感染者；新增1例境外输入确诊病例和1例无症状感染者转确诊病例，无新增疑似病例和无症状感染者。

本土新冠肺炎确诊病例：

确诊病例1：现住昌平区天通苑南街道东辰小区，为10月28日已通报确诊病例的密切接触者，是其弟弟。10月25日进行集中隔离，10月25、26日核酸检测结果均为阴性，10月27日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2：现住昌平区东小口镇店上村，为10月28日已通报确诊病例的密切接触者，是其同事。10月26日进行集中隔离，10月27日核酸检测结果为阴性，10月28日核酸检测结果为阳性，已转至定点医院隔离治疗。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月29日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

境外输入新冠肺炎确诊病例：

确诊病例1：中国籍，10月23日从瑞典到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。10月28日报告核酸检测结果为阳性，当日转至定点医院。综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，10月29日诊断为确诊病例，临床分型为普通型。

确诊病例2：亚美尼亚籍，10月24日从土耳其出发，10月26日先后经阿联酋和中国香港到达北京首都机场，海关经健康筛查并进行核酸检测后，经闭环管理送至集中隔离酒店。10月26日报告核酸检测结果为阳性，10月27日转至定点医院，当日诊断为无症状感染者。10月29日出现鼻塞、发热症状，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

已对上述确诊病例开展流行病学调查，按要求落实管控措施。