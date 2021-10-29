一、背景

乡村振兴已经成为国家发展战略，各地纷纷先行先试，探索乡村振兴的新路径。清华海峡研究院及九七华夏于2018年在厦门，结合国家首次提出的乡村振兴战略，创新性地提出“陪伴式乡村运营”工作方法，以在地陪伴式服务推进乡村振兴工作。

2019年底，基于对厦门市海沧区东孚街道洪塘村的多次考察与调研沟通，结合东孚街道正准备打造东孚街道乡村振兴新模式并提出的“三个春天”，与东孚街道进行深入探讨，同时洪塘村也提出了乡村振兴陪伴式运营服务的需求，一致形成了以东孚街道洪塘村赤土社作为示范点，打造东孚乡村振兴新模式。

九七华夏运营团队5人于2020年2月23日开始驻村至今，派驻由专业规划、设计及运营人员组成的工作团队进驻洪塘村工作，主要针对赤土社谷禾动线农房人居环境整治提升工程、规划和设计方案落地、乡村振兴/乡贤会议及团队建立、“陪伴式”乡建、乡村产业示范区打造、公益机构等方面因地制宜进行“陪伴式”乡建。

二、做法

2020年，九七华夏运营团队与洪塘村在人居环境整治、公共基础建设、旅游动线打造、农业农村产业发展、村级自治体系等五个方面的主要做法：

（一）做好调研基本功

调查研究是谋事之基、成事之道，是做好各项工作的前置性步骤。九七华夏运营团队以问题为导向，抓住关键问题深入调查研究，以解决发展面临的突出矛盾和问题，助推洪塘村五方面的工作顺利开展。

（二）开办赤土夜话

赤土夜话融洽了干群关系，形成了发展共识，实现了“从政府做、百姓看、还说风凉话”，到“一起来听、一起来说、一起来做”的转变。各小组均建立了“村民微信群”，使信息通知与村级事务公开更加及时有效，村民也可在群里反馈意见建议，拓宽了群众参与村务管理的渠道。

（三）基础公共设施建设为先导

从赤土社作为洪塘乡村振兴试点村的实践中，发现村内的人居环境仍需要改造提升以满足村民的居住、生活需求。九七华夏运营团队提出以基础服务设施为先导，提升人居环境、公共除设施，并经过前期会议讨论研究，我们从村民生产生活的品质提升入手，以政府引导，企业导入，围绕铁皮房改造这个主题，以点带面，实现生态宜居村庄的建设。

（四）美丽庭院升级为庭院经济

在美丽庭院生态宜居建设的同时，将发展庭院经济纳入到美丽庭院建设的重要目标，并纳入到产业兴农重点工作范畴，建立健全庭院经济发展的工作机制，包含申报机制、设计机制、审批机制、打造机制、培训机制和推广机制六大方面。

（五）推动“资源-资产-资本”的运营三级跳

在前期的基础设施、人居环境等硬件建设的同时，注重打造公共服务空间和商业入驻空间，以招商引资的方式，推动“资源-资产-资本”的运营三级跳。

1、由“两委”成员及网格员担任调解员成立的调解委员会，以“言和堂”为平台，成功化解20多次纠纷，促进了家庭和谐、邻里和平共处。

2、通过邀请司法所进村居，在村部设立公共法律服务工作室，配备法律咨询顾问，为村民提供法律咨询和法律援助，在预防纠纷、解决纠纷中发挥了重要作用。

3、通过创建温馨夕阳文艺队与新时代文明实践站，开展乡风文明培育活动，建立文化、清洁家园、巾帼、平安巡逻、交通劝导、护学、“和事佬”等7支志愿服务队，实现了村民志愿服务的制度化和常态化。

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(责编：董童、李源)