一、背景

2019年以来，在南京市区两级工商联的指导下，在南京市雨花台区统战部、区工商联、区教育局等部门的领导与支持下，“走出大山·放飞梦想”“走进大山·洗涤心灵”“因为南京·相伴成长”为主题的公益研学旅行系列活动开展。活动将公益研学与对口支援有机结合，打造出“因为南京·相伴成长”公益研学旅行品牌项目。

二、做法

“因为南京·相伴成长”公益研学活动已经举办了四次，活动先后共组织了350名学生、110位教师、60位志愿者以及百余位社会各界人士参加，活动地区覆盖江苏省南京市雨花台区、江苏省淮安市洪泽区、青海省西宁市大通县、陕西省商洛市丹凤县、西藏自治区拉萨市墨竹工卡县等四省五地。

公益研学活动由江苏、青海、陕西、西藏三个执行地和三个关联的主题：走出大山放飞梦想、升级为“因为南京 相伴成长”四省五地公益研学营和走进大山洗涤心灵系列活动。

公益研学旅行下山东进，让青海大通县的中小学生“走出大山、放飞梦想”。2019年1月，南京市雨花台区委统战部、区工商联、区教育局等部门依托工商联（总商会）平台，广泛调动社会力量组织面向大通县中小学生的“走出大山放飞梦想”研学旅行活动。活动以南京特色人文、历史知识、民俗文化为主线，覆盖南京七个市辖区，包括“德、智、体、美、劳”五个模块。

在以上活动之余，还前往“好莱坞魔法城”、南京结对伙伴学校，拓展团队协同合作能力和沟通能力，体验南京校园文化，感受课堂学习氛围，了解创新学习理念，交流学习方法；品味南京家常佳肴，体验南京家庭日常生活，家庭会议与长辈学习交流人生感悟，与伙伴沟通生活学习日常，感受南京家庭温暖。

青海、陕西分别来江苏南京结对，后面做了升级，来自四省五地的小伙伴们，在2020年1月15日至21日欢聚南京，拉开公益研学营的大幕。此次活动在前两届的基础上，全面扩大覆盖范围，共邀请了覆盖四个省份，五个地区的25名品学兼优的孩子。分别来自青海省大通县、陕西省丹凤县、西藏自治区墨竹工卡县、江苏省淮安市洪泽区，将同在南京雨花台区学校选拔出来的25名优秀学生，以及全市选拔出的10名小小体验官，一起开展为期5天的研学活动，2021年7月5日至11日，“因为南京 相伴成长”公益研学在南京正式举行。

西藏自治区墨竹工卡县、陕西商洛市丹凤县、江苏省洪泽县三地的50名优秀学子来到南京，与南京50名优秀学子齐聚。

公益研学旅行的反向环节是西上高原，让南京的孩子“走进大山洗涤心灵”。自2019年7月8日，两地帮扶活动在西宁市大通回族土族自治县举行。研学内容以高原文化、历史知识、民族特色文化为主线，以乡村体验、结对互帮开展活动为特色，达成两地学生深入体会、全面了解、共同认知的目的。

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(责编：董童、李源)