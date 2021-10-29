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激发乡村经济活力 打造助农基地

2021年10月29日11:00 | 来源：人民网
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一、背景

作为中国新消费方便速食领导品牌，自嗨锅不仅致力于将中华餐饮标准化，推动中华美食文化出海、弘扬文化自信，更热衷公益，积极投身乡村振兴建设。

自嗨锅面世短短3年多的时间里，已主动组织、参与多个乡村振兴项目，拉动乡村就业、帮助农民增收、激发乡村经济活力，并积极改善乡村生态环境，推进美丽宜居乡村建设。

二、做法

1、植树造林 2万棵树木绿化乡村

2017年12月，自嗨锅通过中国绿色碳汇基金会在内蒙古地区种植了2万棵当地树木，相当于吸收2000吨二氧化碳排放的种植数量，促进改善当地乡村生态环境，推进美丽宜居乡村建设。

2、一县一品 帮农民增收超千万

自嗨锅扶持宁夏（盐池滩羊）、川西（牦牛）进行特色生态养殖，2018年采购超五百吨食材，2019年采购超千吨食材，帮助当地农民增收超千万。

3、认养金钗石斛 助农“点石成金”

2020年，自嗨锅爱心认养贵州赤水11亩原生态金钗石斛，助力贵州赤水生态农业发展，将荒地改成绿地，拉动当地15000户约50000人就业，走出一条“点石成金”的促进绿色致富路。

4、激发乡村经济活力 打造助农基地

2021年，自嗨锅联手当地政府找到四川凉山彝族自治州雷波县果农，建立爱心助农基地，认购5万斤“黄金果”。利用自身品牌影响，结合线上线下渠道，帮助雷波县果农们找到了销路，更派遣专人承担发货质检和品控管理工作，推动雷波脐橙动销，解决果农后顾之忧 ，助力果农，构建农户、企业、消费者共赢体系，实现产品价值。

通过一系列爱心助农项目，自嗨锅助力四川凉山、贵州赤水、宁夏、川西、内蒙古等地区实现生态环境的改善，拉动了数万乡村剩余劳动力的就业，帮助当地农民增收数千万，激发了乡村经济的活力。 

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)

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