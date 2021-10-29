一、背景

“爱的启蒙”儿童美育实践公益项目以新时代国家美育战略目标为导向，以儿童生活经验为建构基础，以儿童美术教学实践活动为主要方式，结合乡村小学美术课程与课外活动，提供学生更多了解艺术、接触艺术与学习艺术的机会。也就是以艺术教育为载体，促进乡村儿童美育发展，培养具有积极情感、创新能力、审美品位和人文素养的未来中国新一代建设者。

具体来看，“爱的启蒙”儿童美育创新实践公益项目，以“爱”之名，以美术教育为载体，运用先进的课程理念建构课程体系，通过培养新乡村美术教师，发展乡村学生的美术素养。它的实施与推广，对于振兴乡村儿童美育，推进城乡教育均衡发展具有重要意义。

二、做法

自2018年起，北京阳光未来艺术教育基金会与河北省保定市徐水区教育和体育局合作，在区内5所乡村小学引进“爱的启蒙”儿童美育创新活动，进行试点教学。基金会为这5所乡村小学建设艺术教室、提供艺术活动方案、培训美术教师等。通过多管齐下，提升乡村学校艺术教育的软、硬件条件。

河北徐水高林村小学“爱的启蒙”艺术教室

与此同时，基金会还配合乡村美育以丰富的课外实践活动，比如基金会为试点学校举办“艺术之旅”、“艺术家进校园”等活动，引领学生接触最经典的绘画、舞蹈、音乐、电影等多种艺术形式，提升学生的艺术素养。具体做法如下：

（一）“爱的启蒙”儿童美育实践公益项目内容体系

１．开发“爱的启蒙”儿童美育创新活动方案

基金会组织专家研发“爱的启蒙”儿童美育创新活动方案，整体活动分为“我爱生命”“我爱家园”“我爱生活”与“我爱梦想”4大主题模块、共60个课题、200课时，并根据学生年龄，再细分为初、中、高三个阶段，对应和涵盖整个小学阶段。基金会针对乡村小学无力独立研发的原因，将其无偿提供创新活动方案给予项目合作乡村学校，让乡村学校的美术课可免费参考使用创新活动方案的课程内容，提升教材内容与教学方法的多样性、丰富性。

此外，为充分保障美育活动方案的顺利有效实施，基金会还为项目合作所有学校装修标准化“阳光未来艺术教育教室”，配置课桌椅、柜子、计算机与投影仪等硬件，每学期提供创新活动方案上课时所需耗材，改善乡村学校硬件设备、耗材不足之状况。

2．种子教师发展计划

通过提供系统课程（活动）教案和课件、系统培训、督导教学环节、鼓励乡村教师参与“爱的启蒙”研发探索，利用基金会在首都圈的专家资源优势，赋能乡村教师开展“爱的启蒙”儿童美育创新公益教学实践活动。在“爱的启蒙”美育创新探索中，注入新的教育理念，挖掘自身的教育热情和创造力，提升教学水平，建立艺术教师专业发展的社交网络，加深教师与教师之间、教师与项目间的链接,一批种子教师脱颖而出，成为区市级教学骨干。

3．艺术之旅

“爱的启蒙——艺术之旅”项目是专门面向教育资源匮乏地区的中、小学校或社区，常年设置的艺术观摩美育活动。该活动定期组织乡村儿童青少年走出学校课堂，走进城市的国际级剧院、美术馆、博物馆，观看优秀经典的音乐、舞蹈、戏剧及艺术展览，从小培养儿童利用城市公共文化场所接触艺术的习惯，开拓视野、启蒙审美、陶冶情操、丰富生活。活动经费均由基金会筹集，对于学生全程免费。

4．艺术家进校园

“爱的启蒙——艺术家进校园”是由基金会策划和担任总运行，基金会动员中、外艺术家志愿者走进乡村学校，开展艺术工作坊、课程、讲座、演出等公益性质的美育活动，使学生近距离接触到艺术家的创意想法，开拓艺术视野，体验艺术创作，增强对艺术的兴趣及审美力，增长乡村校园艺术文化氛围。

5． 校园主题艺术活动

“爱的启蒙——校园主题艺术活动”旨在增能乡村学校开展艺术实践活动的自主策划和实施能力。活动由乡村学校老师提出活动策划的想法和方案，基金会聘请专家进行策划指导，搭建资源，支持资金，督导活动实施全程。通过开展乡村校园主题艺术活动，增强乡村学校的整体艺术活动氛围，并以乡村学校为切入点，融合家庭与社区的参与，扩大社会效益。

6．爱的启蒙少年艺术团

“爱的启蒙少年艺术团”是资助、扶持教育资源缺乏地区学校艺术社团活动的公益项目。资助、扶持方式包括提供艺术社团活动经费、开展师资培训、外聘艺术指导老师、组织艺术团团员观摩艺术表演及为艺术社团提供演出机会等。通过参与艺术团，乡村儿童可以发展艺术专业特长，结交好朋友，以及学习团结合作，并展示自己的艺术才能。

（二）“爱的启蒙”儿童美育实践公益项目发展策略

1．内部运营：项目运营标准化、模块化

为提升项目执行效率，基金会内、外部项目运营流程和步骤都进行了标准化设计，同时将项目工作模块化，区分不同的业务模块，配置人力与资源，一方面提升了项目运行的专业化程度，另一方面也提升了资源利用效率。

2．核心业务：聚焦美术核心素养

“爱的启蒙”儿童美育创新活动方案，是以新时代国家美育战略目标为导向，以儿童生活经验为建构基础，以儿童美术教学实践活动为主要方式，结合《义务教育美术课程标准》，针对乡村地区儿童身心发展特点和受教育状态并贯彻《关于全面加强和改进新时代学校美玉工作的意见》而组织编写的。

3．外部关系：克服资源依赖

公益组织扶持学校开展美育课程和活动时，可能让学校形成对公共资源的依赖，当公益资源停止投入后，学校课程与活动推展便容易陷入停滞或倒退。有鉴于此，基金会在“爱的启蒙”儿童美育实践公益项目在合作学校运营期间，通过与去教研室及学校负责人深度沟通交流，发展学校项目自运营的意识和能力增强自我造血孵化功能。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)