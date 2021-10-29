一、背景

2016年，吉林市邮政分公司积极相应扶贫工作号召，立足地方农业特色，以惠农助农为已任、分销转型为指引，自主注册“三河站”商标，以“吉林大米”和“东北黑木耳”为重点产品，与地方优质农业加工企业合作，通过委托代加工模式，创立吉林邮政农产品自有品牌项目，成立了专项工作组，实现了对合作社和农产品销售的帮扶，开启了吉林邮政自有品牌项目建设之路。

白色的大米，黑色的木耳成为吉林邮政服务乡村振兴战略和惠农工作的标志性产品，“中邮一黑一白”项目从此诞生。

二、具体措施

（一）加大产品开发

通过跑超市、走访粮油店，对同款规格产品进行比价，对客户进行调研，分析老百姓的购买习惯，同时奔赴南方省份进行走访，分析南方大米市场，了解客户需求，记录各大商超的产品价格体系，调研东北大米产品的输送渠道。通过几轮的调研、分析和对照，优化了产品规格和价格体系，调整了生产工艺。为了满足福利市场需求，开发了礼盒产品，充分满足各渠道客户多样化的产品需求。

（二）完善销售渠道

1、做稳邮政省际销售。销售的核心是平台和客户。为了加快推进“一黑一白”自有品牌推广，在集团公司、省公司的帮助和支持下，伴随全国各省农产品项目不断推进，吉林“一黑一白”产品积极参加全国各省举办的农产品推介会，以“原产地、现加工，好吃、营养、安全”的理念，对吉林大米项目和产品进行宣讲，现场组织试吃、优惠购等活动，让全国各省同仁进行体验，同时制定促销政策引导各省采购，实现产品推广。为了满足客户多样化需求，结合各省地域特点，客户订货量实行落地配和“一件代发”两种形式进行配送，在有条件的省份进行仓储，实行整车配送后二次分拔，解决直接发货时限长，订单小物流慢等问题。

2、加强本地市场推广。为了增强职工业务拓展的信心，大米和木耳等产品被纳入年内各大节日的营销产品目录，结合节日期间快消品销售旺季特点，组织员工在本地进行产品销售和品牌推广。

3、做大做强线上平台。在“919电商节”活动中，为了打开产品销路，提高产品知名度，积极参与秒杀、爆款、半价、硬核补贴、邮惠购等等多项活动。在产品选择上，秒杀、爆款产品均以小包装销售价格在9.9元至19.9元的产品为主；硬核补贴产品和邮惠购产品以经济适用装产品为主，例如5公斤大米。在活动政策上，通过制作优惠卷和增加活动产品佣金，加大邮乐小店的宣传推广，活动期间日均转发率超过 5000 人次，活动通过微信朋友圈宣传到全国。在发货处理上，每天分上午、下午两次打印后台订单，保证产品在 24小时内发货，客服人员每天在线邮乐通，及时处理业务咨询，提供售后服务，由于包裹运输中发生的货品丢失或损坏，都会在第一时间给予补发，保证客户体验。“客户在线上、线上无限量”，“一黑一白”项目产品除在邮乐网上线外，还入驻京东、途牛、一线达通、学习强国等多个线上平台，努力通过大数据将产品销售做大做强。

4、平稳推进物资采购。物资采购是贯穿线上、线下、省际、省内的大平台，几年来，结合金融走访随手礼、厅堂客户礼和大客户高端维护，“一黑一白”项目共研发适销产品20余款，随手礼价格均控制在5-8元左右，厅堂客户礼品以性价比高、重量在5公斤以下、总价在20-40元的产品为主打，同时为大客户打造高端礼盒产品，适应各级渠道的物资采购需求。对有二采目录的省份，积极参与投标，进入省内采购目录当中，实现精准营销。

（三）优化产品品控

产品质量和服务是赢得客户的法宝，严控生产质量和食品安全，给客户提供安心、健康、美味的特色农产品，是自有品牌项目发展中一直坚守不动摇的原则。每一款新产品上线，首先要组织项目组成员进行试吃和测评，上线前，必须出具国家指定机关的产品检验合格报告方可投产，所有上线产品每年年初出具新一年度产品质量检验报告，每年组织两次产品“盲评”，邀请职工代表和客户代表进行多项打分测评， 对总分不足90分的产品进行整改，对省外、省内各级客户进行问卷调查，对职工和客户提出的意见和建议进行及时改进，质量不达标，坚决不销售。在包装材料选择上，不仅要美观，更要简约、环保，严格执行集团公司“绿色”邮政工作要求，加强对“邮政农品”标识使用的管控，确保产品包装和运输包装的标准化。

（四）加强运营保障

“一黑一白”项目全部采用委托代加工模式，仓储均与生产厂家共用，一是解决业务量大邮政仓储有限问题，二是产品发货以订单为准，厂家仓储管理灵活，不会导致产品积压。

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(责编：董童、李源)