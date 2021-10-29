贾汪区以高水平推动“生态立区、产业强区、旅游旺区、文明兴区”并进为主抓手，深入实施乡村振兴战略，全面改善乡村宜居品质，繁荣乡村集体经济，不断激发乡村发展动力、活力，打造乡村振兴“贾汪样板”。

一、背景

贾汪区隶属于江苏省徐州市，位于徐州东北部，下辖5个镇、5个街道、1个省级经济开发区、1个省级现代农业产业园区、1个省级高新技术产业开发区（筹），面积612平方公里，人口52万，是江苏省典型的农业大区（县）。

贾汪区素有“百年煤城”之称，2011年被确定为全国第三批资源枯竭城市，长达130年的煤炭开采，导致生态环境破坏严重，产业结构落后单一，区容区貌老化滞后，社会文明水平不均。推进生态、产业、人居、社会“四个转型”，对于贾汪区实施乡村振兴战略尤为重要。贾汪区契合自身实际提出“生态立区、产业强区、旅游旺区、文明兴区”发展理念，通过生态修复再造、产业提质增效、文旅深度融合、文明持续创建，进一步探索乡村振兴特色之路。

二、主要做法

贾汪区立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，推动“四区”并进全面转型，在乡村振兴新征程上奋力谱写“贾汪真旺”新篇章。

（一）精准精细生态立区。一是坚持规划高点引领地位。加快完善生态保护红线划定，科学布局生态空间。二是推广采煤沉陷区治理经验。持续总结推广潘安湖采煤塌陷地治理生态修复经验。三是加快采煤塌陷地治理步伐。实施采煤塌陷地生态治理重点工程，投入资金1.2亿元，建成总面积770亩、水域面积约380亩的解忧湖公园，形成“北有潘安湖，南有解忧湖”的采煤塌陷地治理生态格局。四是持续开展林地修复项目。实施京杭运河清水廊道防护林建设工程，投资0.3亿元，在京杭运河贾汪段两侧林木植被覆盖率低、河岸生态状况较差、水土流失较为严重的区域建设50至100米绿化带，主要种植果树和常绿树种以及三化树种，总规模约2000亩，建立了完善的京杭运河沿岸防护林带体系。

（二）“三坚三聚”产业强区。一是坚持破立并举，聚力结构转型。推进钢铁、焦化、水泥、热电、化工五大行业布局优化和转型升级。二是坚持整合提升，聚力培大育强。实施开发区（特色园区）整合提升行动，打造以徐州工业园区、贾汪高新区、大洞山旅游度假区为核心，以潘安湖科教创新区、双楼物流园区、现代农业产业示范园区、江庄经济开发区、汴塘工业集聚区、东部农业经济开发区等六大园区为支撑的“3+6”区域产业布局体系。三是坚持包挂服务，聚力环境优化。开展包挂服务企业，逐企明确包挂区领导、部门和属地，26名区领导、12个区直部门、12个属地协同包挂165家企业，构建区领导统筹协调、部门牵头推进、属地抓好落实三级服务机制，推进企业项目开工一批、投产一批、达产一批。

（三）高质发展旅游旺区。一是抓提升，推进全域旅游建设。推进“一山一湖一河一村一文化”旅游品牌建设，围绕大洞山，将督公湖、凤鸣海多点连片，全力提档升级大洞山旅游度假区；围绕潘安湖，融入潘安故居、潘安水镇等文化元素，持续增强潘安湖景区影响力；围绕京杭大运河，深入挖掘运河支队红色文化，讲好运河故事；继续做好马庄村文化品牌，让马庄村的影响力持续提升；围绕煤矿文化，整合权台矿遗址公园、夏桥公园、贾汪红楼等文化，打造独具贾汪特色的煤矿文化品牌，创新思维不断推动贾汪旅游业发展。二是融产业，推进示范基地建设。“旅游+农业”，投资6000万元打造总长度27公里的农谷大道，培育农业旅游示范点，打造紫庄蔬菜、塔山葡萄、耿集草莓等“一镇一品”特色旅游产品。三是重惠民，开展多元营销建设。整合全区国有景区和重点景区资源，推出贾汪全域旅游年卡，为徐州、枣庄两地群众节约旅游成本200余万元。

（四）“五措五化”文明兴区。贾汪区“五措五化”探索乡村文明路径。一是高位推动，模式化落实。夯实“5455”文明实践工作模式，推动文明建设工作不断走深走实。优化理论、教育、文化、科技与科普、健身与体育等5个平台；统筹联动行政志愿力量、社会志愿力量、农村党员志愿力量、群众互助服务等4支队伍；制定“谁来干、干什么、怎么干、为谁干、在哪干”五个问题及定人、定岗、定责、定时、定制度“五定”要求等双“5”标准；建立文明实践联络员制度、可持续投入机制、包挂结对指导机制、志愿服务管理激励机制、督查考核机制等5项机制。二是强化统筹，全域化推进。按照“统筹设计、示范带动、全面铺开、分类提升”的步骤，建设文明实践所12个、文明实践站130个、文明实践点550余个，初步形成上下贯通、横向联动的红色阵地网络，打造群众身边的“15分钟文明实践圈”。三是健全机制，常态化推动。建立联络员管理机制，区财政每年拿出600万元购买社会服务，为130个村（社区）各配备1名专职文明实践联络员，纳入村级后备干部管理。四是打造品牌，特色化开展。通过学、悟、转、传，让宣讲通俗化、理论具象化。

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(责编：董童、李源)